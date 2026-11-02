¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Diogo Dalot Manchester United 2026 pre-seasonGetty
Emanuele Tramacere
Traducido por

Dalot se reencuentra con la Roma: la operación frustrada, su vínculo con Maldini e Italia y un contrato que apunta al mercado de fichajes

Roma
D. Dalot
Inter Milán
Juventus
AC Milán
Manchester United

El lateral portugués podría volver pronto a ser uno de los protagonistas del mercado de fichajes.

La noche de Champions League en la que la Roma visitará al Manchester United en la caldera de Old Trafford no solo será una ocasión para que la Roma se enfrente a los fantasmas del pasado y quizá los deje atrás, sino también para reencontrarse como rival con un viejo objetivo de mercado que, dada la difícil situación del Manchester United, podría volver pronto a sonar con fuerza como posible fichaje: Diogo Dalot.

El lateral portugués termina contrato al final de la próxima temporada y, aunque está a gusto en Manchester, muchos clubes están haciendo gestiones con su entorno.

  • OPERACIÓN FRUSTRADA

    Reencontrar, porque la Roma estuvo realmente a un paso de llevar a Trigoria al lateral nacido en 1999 en el verano de 2021, cuando en el banquillo estaba el entrenador portugués José Mourinho.

    Las negociaciones se prolongaron, pero finalmente los Red Devils no aceptaron una cesión con opción de compra y la Roma, todavía sujeta a serias restricciones del Fair Play Financiero, no pudo acometer el fichaje de otra manera.

  • LA TEMPORADA EN EL AC MILAN Y SU VÍNCULO CON ITALIA

    Dalot conoce bien Italia y la Serie A, y conserva un recuerdo muy vivo de ambas. En la temporada 2020-2021 llegó cedido al Milan y recientemente habló de aquella experiencia en The Player's Tribune:

    «Fue una de las temporadas más importantes de mi carrera. Recuerdo cómo me recibió el club y lo bien acogido que me sentí en un año importante para mí, en el que necesitaba recuperar la confianza en mi fútbol. El Milan me ayudó a volver a ese nivel. Paolo Maldini estaba todos los días a pie de campo para vernos entrenar. Lloviera, hiciera sol o frío, siempre estaba allí, con traje y corbata. Me decía: "Marca así" o "Haz una entrada". Otras veces me reprendía porque me estaba esforzando demasiado. "Eres un jugador extraordinario, tranquilo, ya verás que todo irá bien"».

  • UN CONTRATO QUE VENCE DENTRO DE UN AÑO

    Pese al momento extremadamente negativo que atraviesa el Manchester United, Dalot nunca ha dejado de demostrar su profesionalidad sobre el terreno de juego. Recientemente alcanzó los 250 partidos con la camiseta de los Red Devils, con el 80 % de ellos como titular.

    Mourinho dijo de él: «Puede convertirse en el lateral titular del Manchester United durante los próximos 10 años porque tiene cualidades extraordinarias». Era 2018 y, 10 años después, el 30 de junio de 2028, vencerá su contrato con el club que por ahora entrena Michael Carrick.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • SE HAN MOVIDO LOS GRANDES

    Un vencimiento muy próximo (pese a la existencia de una cláusula de renovación automática por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2029, que también puede ejercer el club) que ha agitado el mercado.

    Muchos clubes lo han puesto en su punto de mira y su entorno ha recibido peticiones de información en las últimas semanas de numerosos grandes clubes europeos y, en Italia, también de Inter, AC Milan y Juventus. Nada concreto: como ya se ha dicho, está bien en Manchester y no piensa en el futuro (también por la situación crítica que atraviesa el equipo, al que está muy vinculado). Pero, si las cosas no cambian, una salida, quizá incluso por una cifra reducida, podría ser la mejor solución. Y la propia Roma, que no ha dejado de buscar un extremo, podría volver a interesarse por él tras haberse enfrentado a él en el campo como rival.