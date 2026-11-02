La noche de Champions League en la que la Roma visitará al Manchester United en la caldera de Old Trafford no solo será una ocasión para que la Roma se enfrente a los fantasmas del pasado y quizá los deje atrás, sino también para reencontrarse como rival con un viejo objetivo de mercado que, dada la difícil situación del Manchester United, podría volver pronto a sonar con fuerza como posible fichaje: Diogo Dalot.

El lateral portugués termina contrato al final de la próxima temporada y, aunque está a gusto en Manchester, muchos clubes están haciendo gestiones con su entorno.