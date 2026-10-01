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«¡Dadme mi Mundial de Clubes!», Felipe Melo, exestrella del Fluminense, quiere que le entreguen el título de 2023 después de que el Manchester City fuera declarado culpable de infringir el Fair Play Financiero
El veterano brasileño exige un título con carácter retroactivo
El excentrocampista defensivo de Fluminense exigió en tono de broma que le entregaran el trofeo del Mundial de Clubes de 2023 tras el veredicto de culpabilidad del City por infringir las normas financieras. En declaraciones en el Ole Summit 2026 de Buenos Aires, el veterano conocido como Pitbull recordó la contundente derrota por 4-0 en el partido por el título en Arabia Saudí. Aprovechó la posibilidad de que el Manchester City sea despojado de sus títulos para cargar contra la abrumadora hegemonía financiera del fútbol europeo.
- AFP
«¡Dadme mi Mundial de Clubes!»
Las informaciones sobre las severas sanciones que se ciernen sobre el gigante inglés provocaron una respuesta en tono distendido en las redes sociales del exjugador tras su aparición en el programa. Citando los comentarios del exinternacional brasileño en redes sociales, el diario argentino Oleinformó: "El Manchester City debería perderlo todo. ¡Dadme mi Mundial de Clubes! Recorreré Río, bajaré por Copacabana y pasaré por Barra da Tijuca con el trofeo. ¡Campeones del mundo! ¡Que les quiten todo!"
Un veredicto de culpabilidad amenaza honores históricos
La afirmación satírica de Melo nace de la resolución de una comisión independiente que declaró culpable al gigante de Mánchester de: «todos los cargos relacionados con graves incumplimientos de la normativa financiera de la Premier League».
La investigación, que se prolongó durante años, abarcó la presunta manipulación de las cuentas financieras del club entre 2009 y 2018. Si las autoridades de la competición deciden retirar los títulos nacionales ganados durante ese periodo como parte de las sanciones, persiste la preocupación de que ese precedente pueda extenderse también a los trofeos internacionales conquistados por el conjunto de Mánchester en 2023.
- Getty Images Sport
La comisión independiente decide las sanciones formales
El City afronta ahora un futuro incierto mientras espera los detalles formales de las sanciones por parte de la comisión independiente en relación con multas, deducciones de puntos o la retirada de títulos. Para el Fluminense y para la opinión pública brasileña, hablar de reasignar la corona mundial no deja de ser un mero consuelo frente al dominio financiero europeo, que ha permitido al continente monopolizar el torneo global desde que el Corinthians derrotó al Chelsea en 2012.
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