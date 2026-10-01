La afirmación satírica de Melo nace de la resolución de una comisión independiente que declaró culpable al gigante de Mánchester de: «todos los cargos relacionados con graves incumplimientos de la normativa financiera de la Premier League».

La investigación, que se prolongó durante años, abarcó la presunta manipulación de las cuentas financieras del club entre 2009 y 2018. Si las autoridades de la competición deciden retirar los títulos nacionales ganados durante ese periodo como parte de las sanciones, persiste la preocupación de que ese precedente pueda extenderse también a los trofeos internacionales conquistados por el conjunto de Mánchester en 2023.