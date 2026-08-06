En declaraciones al ECHO, Owen expresó una profunda sorpresa por las cifras de las que se está hablando por el delantero del PSG. Cree que los campeones de Francia se están aprovechando de la necesidad urgente del Liverpool de reemplazar a Salah.

"Eso suena desorbitado, ¿no? Para alguien que no ha demostrado nada en la Premier League", afirmó Owen. "Obviamente ha jugado al máximo nivel, pero, sí, en algún momento tienes que decir que no, ¿verdad? Si llega a 145 millones de libras, quiero decir, guau, eso hace llorar los ojos.

"Quiero decir, yo dije hace un par de meses, y así quedó registrado, que si yo fuera el Liverpool iría a intentar fichar a Jared Bowen, del West Ham, para reemplazar a Salah. Pensé que eso tenía mucho sentido.

"Pero, obviamente, eso ya no parece posible, así que van a tener que hacerlo. Y el problema es que todo el mundo sabe que estás desesperado por un jugador de primer nivel, así que vas a tener que pagar un dineral. Puede que sea justo lo que tengas que hacer. Pero suena desorbitado, ¿no? 145 millones de libras, esa es la cifra de la que estás hablando".