«Da un poco de miedo»: de una pelea en el vestuario a ser pronto un club mundial por casi 60 millones de euros. El difícil camino de la gran sorpresa del Mundial

«El seleccionador debe ver primero a un jugador para comprobar si encaja en el equipo, tanto en estilo de juego como en el grupo. Así que fue una sorpresa. Creo que el cuerpo técnico ha visto algunos de mis partidos y conoce mis cualidades», declaró Summerville sobre su sorprendente convocatoria para el Mundial.

Quizá habría jugado los amistosos de finales de marzo ante Noruega (2-1) y Ecuador (1-1). La leyenda del ataque Ruud van Nistelrooy, asistente de Koeman desde febrero, lo visitó en Inglaterra y vio un partido del West Ham. Sin embargo, a principios de marzo, poco antes de dichos partidos, sufrió una lesión en la pantorrilla que lo marginó.

Por eso, la citación para el Mundial, que le cumplió un sueño de infancia, fue su primera con la absoluta: «Estaba en el sofá con mi familia cuando lo supe. Sentí una gran emoción, sobre todo tras una temporada con muchas lesiones», recordó.

Tras brillar en el Leeds en la Premier 2022/23 y marcar 19 goles y nueve asistencias en 43 partidos de Championship la siguiente temporada, Summerville estaba listo para avanzar. Sin lograr el ascenso con el Leeds, partió en verano de 2024. Su traspaso al West Ham, por casi 30 millones de euros, reforzó las arcas del Leeds de Farke. Deportivamente, el técnico alemán lamentó su salida.

En sus primeros 19 partidos con los londinenses apenas marcó un gol y dio una asistencia, y se perdió toda la segunda vuelta por una lesión en el muslo. La lesión se prolongó hasta 2025, manteniéndolo inactivo de enero a agosto.

A pesar de nuevas molestias, desde principios de 2026 muestra una clara mejoría y se convirtió en pieza clave del West Ham, que finalmente descendió. Sus actuaciones entre enero y marzo lo devolvieron al radar de la selección.

Poco después de asimilar el descenso, debutó con la Oranje en la derrota 0-1 ante Argelia. En su segundo partido dio su primera asistencia en la victoria 2-1 sobre Uzbekistán, y en el tercero, el debut mundialista contra Japón, marcó su primer gol. Este sábado, en el clave duelo contra Suecia, Koeman podría volver a alinearlo desde el inicio.