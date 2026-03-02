«Da miedo cuando oyes los misiles»: el exjugador del Manchester United Rio Ferdinand habla sobre el horror del confinamiento en Dubái mientras caen «grandes bombas» en medio del conflicto entre EE. UU., Israel e Irán

El exdefensa del Manchester United Rio Ferdinand y su esposa, Kate, se mudaron a los Emiratos Árabes Unidos el pasado agosto en busca de un nuevo comienzo. El jugador de 47 años se trasladó junto a sus hijos, Shae, Cree y Tia, sumándose a una lista cada vez mayor de famosos que han elegido Dubái como su hogar. Figuras de alto perfil como el exboxeador Amir Khan y la actriz de Hollywood Lindsey Lohan ya habían dado pasos similares, lo que pone de relieve el gran atractivo de la ciudad como refugio exclusivo y seguro para los ricos y famosos.

Sin embargo, la reciente y repentina escalada de las tensiones geopolíticas entre Irán, Israel y Estados Unidos ha destrozado violentamente esa sensación de seguridad. El conflicto ha transformado esencialmente la lujosa residencia de la familia en un refugio improvisado. En lugar de disfrutar del lujoso estilo de vida que suele asociarse a la ciudad-estado, los Ferdinand se han visto envueltos en una situación de confinamiento sin precedentes, lo que les ha hecho sentir vulnerables y muy inseguros sobre su futuro inmediato.