«Da miedo cuando oyes los misiles»: el exjugador del Manchester United Rio Ferdinand habla sobre el horror del confinamiento en Dubái mientras caen «grandes bombas» en medio del conflicto entre EE. UU., Israel e Irán
Trasladarse a Dubái en medio de las tensiones en Oriente Medio
El exdefensa del Manchester United Rio Ferdinand y su esposa, Kate, se mudaron a los Emiratos Árabes Unidos el pasado agosto en busca de un nuevo comienzo. El jugador de 47 años se trasladó junto a sus hijos, Shae, Cree y Tia, sumándose a una lista cada vez mayor de famosos que han elegido Dubái como su hogar. Figuras de alto perfil como el exboxeador Amir Khan y la actriz de Hollywood Lindsey Lohan ya habían dado pasos similares, lo que pone de relieve el gran atractivo de la ciudad como refugio exclusivo y seguro para los ricos y famosos.
Sin embargo, la reciente y repentina escalada de las tensiones geopolíticas entre Irán, Israel y Estados Unidos ha destrozado violentamente esa sensación de seguridad. El conflicto ha transformado esencialmente la lujosa residencia de la familia en un refugio improvisado. En lugar de disfrutar del lujoso estilo de vida que suele asociarse a la ciudad-estado, los Ferdinand se han visto envueltos en una situación de confinamiento sin precedentes, lo que les ha hecho sentir vulnerables y muy inseguros sobre su futuro inmediato.
Rio Ferdinand comparte su experiencia durante el confinamiento en Dubái.
Hablando abiertamente en su podcast, Rio Ferdinand Presents, el icono de Old Trafford detalló el impacto psicológico de los aterradores ataques aéreos. El exjugador de la selección inglesa explicó cómo la situación trastornó su vida cotidiana. «Ha sido una semana diferente para mí, no voy a mentir. En primer lugar, esta mañana me encuentro en muy buena forma, ya que toda la familia ha hecho ejercicio. Un poco como en la época del Covid, toda la familia está haciendo cosas que normalmente no haríamos juntos», afirmó.
La incertidumbre supuso una gran carga para Ferdinand. Describió vívidamente los espantosos ruidos que resonaban sobre su casa y admitió: «Da miedo oír misiles, aviones y cazas... y oír grandes bombas». Consciente de su papel crucial, añadió: «Se trata de explicar a tus hijos lo que está pasando y ayudarles a superar este momento, lo cual es importante, especialmente como padre de familia. Quieres intentar mantener la calma».»
Una familia busca refugio en un búnker improvisado.
A medida que aumentaba el nivel de amenaza, la familia Ferdinand se vio obligada a tomar medidas evasivas. Las autoridades y los protocolos de seguridad les instaron a refugiarse bajo tierra. Reflexionando sobre este drástico cambio, Ferdinand reveló: «Tengo que ser sincero, chicos, ha sido una situación un poco aterradora, pero al mismo tiempo, por extraño que parezca, me he sentido muy seguro y protegido. Mi estudio se ha convertido en mi búnker. Nos aconsejaron que fuéramos al sótano... y estuvimos aquí abajo durmiendo con edredones y demás».
Su esposa, Kate, proporcionó una actualización aleccionadora a sus seguidores en las redes sociales, confesando que la gravedad de los ataques inicialmente la dejó sin palabras. Para tranquilizar a sus fans, la ex personalidad televisiva escribió: «Gracias por todos vuestros mensajes y perdón por el silencio... Estamos a salvo. El Gobierno está haciendo un trabajo increíble para que siga siendo así y, a pesar de mis nervios, siento que estamos en muy buenas manos».
Gestionar la vida familiar durante los disturbios regionales
A pesar del peligro real, los niños más pequeños lograron encontrar un lado positivo inesperado en la aterradora experiencia. Protegidos de la dura realidad del conflicto geopolítico, los niños vieron el refugio de emergencia como una actividad divertida. Como señaló Kate en su sincero mensaje: «Esperamos que esta noche sea más tranquila, la noche pasada fue muy aterradora. Aunque a Cree y Shae les encantó, ya que no podían creer que todos durmiéramos en el sótano».
La situación se complica aún más porque la familia está dividida entre dos continentes. Los hijos mayores de Rio, Lorenz y Tate, se quedaron en el Reino Unido para seguir sus carreras futbolísticas, lo que les ha librado de las amenazas militares activas. Mientras tanto, Ferdinand compagina sus obligaciones con los medios de comunicación con la responsabilidad de proteger a sus hijos pequeños en Dubái. Confía en las infraestructuras locales y mantiene una gran resiliencia mientras su familia atraviesa un periodo increíblemente volátil en Oriente Medio.
