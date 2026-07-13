El exdefensa de los «Three Lions» Pallister —en declaraciones a GOAL por cortesía de NetBet Sport— afirmó: «Ningún aficionado inglés diría que jugamos bien ante Noruega. Es obvio.

«No creo que fuera un gran partido. Ambos equipos sufrieron con el calor. La gente debe entender lo duro que es. Y comprendo a Jude: estuve de vacaciones con 35 grados y ni siquiera podía tomar el sol; ¡me pasé todo el tiempo en la piscina!

Estaban jugando con temperaturas cercanas a los 40 grados. Yo viví algo similar en Tailandia: es horrible, no hay aire. Corres un poco y te sientes agotado. Sé que ambos equipos sufren lo mismo, pero eso afecta al partido y al rendimiento. Varios jugadores ya lo han reconocido.

Tuchel tiene razón: no jugamos bien, y Jude también. Hay que entender cómo fue ese partido. Es muy difícil rendir al máximo cuando solo quieres respirar. No le daría demasiada importancia.

Hay historia entre ambos: Tuchel lo dejó fuera en varias ocasiones, y durante un tiempo eso fue lo mejor para Jude y para Inglaterra.

«Él es el seleccionador, es el jefe; y la verdad es que no te apetece enfrentarte a él. Creo que hizo lo correcto en esa primera etapa de su relación con Jude. Ahora estamos viendo lo mejor de él.

«Es uno de los mejores del Mundial. Ha sido inmenso con Inglaterra: ha marcado goles, mostrado su talento mundial y tiene el hambre y el deseo de llevar al equipo a una posible victoria.

Ojalá sea solo una tormenta en un vaso de agua. Jude quiere seguir haciendo historia con Inglaterra y, contra Argentina, seguro que volverá a brillar.