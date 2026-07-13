«Da igual»: la relación de amor-odio entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel no afecta a Inglaterra… por ahora

El término «negging» lo acuñó el «artista del ligue» canadiense Erik von Markovik en 2007. Lo describió en su «manifiesto para tíos» «The Mystery Method: How to get beautiful women into bed» (El método Mystery: cómo llevarte a la cama a mujeres guapas).

«Un “neg” no es un insulto, sino un juicio de valor social negativo que se transmite de forma implícita. Es lo mismo que si sacaras un pañuelo y te sonaras la nariz. No hay nada insultante en sonarse la nariz. No la has rechazado, pero ella notará que no intentas impresionarla. Eso despierta su curiosidad y te convierte en un reto», escribió (su última publicación es un libro electrónico sobre su relación con una novia de IA).

Tuchel no busca llevarse a Bellingham a la cama, pero lo está “negging” a la perfección: provoca su ego, lo desafía y le recuerda que, en última instancia, él tiene el control.

Nada de lo que Tuchel dice sobre Bellingham estos días es falso: atribuye su éxito en el Mundial a su «compromiso» y a su capacidad para «ser un jugador de equipo». El sábado lo llamó «de talla mundial», pero añadió que «no hay nada más que decir». Incluso, hasta el mismo partido inaugural de Inglaterra, sugirió que Morgan Rogers podría ser titular en su lugar.

Tuchel ha construido, con maestría, una narrativa que integra a Bellingham en el grupo, no como una superestrella. Rara vez lo menciona en solitario. En la rueda de prensa del sábado, apenas comentó que su estrella jugó de «diez por la derecha» y luego habló de Rogers.

«Morgan ha trabajado mucho para adaptarse a una posición que no es la suya y ha hecho un partido excelente», añadió.