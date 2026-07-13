«Da igual»: la relación de amor-odio entre Jude Bellingham y Thomas Tuchel no afecta a Inglaterra… por ahora

Y así, sin más, se reavivó la relación de amor-odio entre el entrenador y su estrella. Ahora se interpretan, reinterpretan y analizan en exceso sus declaraciones. A Tuchel le bombardean constantemente con preguntas sobre lo que dice Jude, por qué lo ha dicho y qué significa eso para su equipo.
«¿Has oído esas declaraciones, Thomas?»
«¿De verdad te gusta este equipo, Thomas?»
«¡Enhorabuena por la victoria, Thomas, pero creemos que tu jugador más influyente te odia!»
Vale, la última pregunta tiene un toque de hipérbole. Pero la cuestión sigue siendo la misma: Tuchel y Bellingham están enzarzados en una disputa pública. Tuchel critica al equipo por su mal rendimiento. Bellingham lo defiende. Tuchel insinúa con tacto que Bellingham no siempre es un jugador de equipo. Bellingham se echa el equipo a la espalda, marca dos goles y contempla un mar de camisetas blancas que le ovacionan al final del partido.
Es una situación complicada, pero que Tuchel y Bellingham se caigan bien es irrelevante. Se provocan, pero funciona.