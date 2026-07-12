«Da igual»: Jude Bellingham discrepa del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, tras su valoración «poco rigurosa» de la victoria de los Tres Leones ante Noruega en los cuartos de final del Mundial

El héroe de Inglaterra ignoró los comentarios de Tuchel, quien calificó la actuación del equipo en los cuartos de final contra Noruega de «descuidada». La superestrella del Real Madrid, autor de los dos goles en la victoria 2-1 en la prórroga, respondió con desdén tras conocer por ITV Sport la valoración de su entrenador: «Sí, bueno, da igual. Ha sido un partido duro, así que mi reconocimiento y agradecimiento son para los jugadores que lo han dado todo».

Después, sugirió que Tuchel quizá no valoraba el esfuerzo físico y añadió: «Quizá no sabe lo que es jugar en estas condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. No es un equipo fácil».



