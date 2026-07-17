«Da en el clavo»: Jude Bellingham comparte un largo poema del conductor del autobús de la selección inglesa, mientras el centrocampista lucha por expresar su decepción tras la derrota en la semifinal del Mundial contra Argentina

El poema de Chandler, publicado por Bellingham, destaca la importancia de la fortaleza mental, el autocontrol y la unidad del equipo para superar la adversidad en el terreno de juego.

El poema completo dice:

«El León no alardea en voz alta, ni persigue los elogios de cada multitud.

Sabe que el rugido que sacude la noche surge cuando el miedo se enfrenta al poder.

La lucha no es solo contra el rival; el campo más auténtico es el yo desconocido.

Antes de un pase elegante, el corazón ya ganó su propia carrera.

La fuerza no es solo velocidad ni firmeza en cada paso.

Es la voluntad de hierro que empuja a subir la colina más empinada.

El cuerpo se cansa. Los pulmones queman. Las piernas pesan.

Pero la mente firme no retrocede: levanta al agotado y lo mantiene en pie.

La resistencia es una amiga fiel que camina a tu lado hasta el final.

Cuando otros ceden al dolor, te susurra: «Mantente firme».

La mente astuta vence a los fuertes que se precipitan con furia todo el día.

Un paso paciente y un ritmo mesurado siempre vencen a la prisa temeraria.

El halcón ve desde lo alto; el león triunfa con amor inquebrantable

Cada movimiento, cada carrera, une muchas mentes en una.

Las tácticas no son trucos ocultos, sino sabiduría forjada en el campo de batalla.

Saber cuándo presionar y cuándo moderarse.

Puede arremeter la tormenta. Puede gritar la multitud. Puede negarse el marcador a alcanzar el cielo.

Pero nada domina el alma, cuyo propósito guía cada gol.

Ningún árbitro puede robarte tu elección. Ningún cántico hostil puede ahogar tu voz.

El mundo puede temblar, la noche arder; tu respuesta marca el giro final.

Inglaterra lució con orgullo los Tres Leones, sin perseguir la fugaz luz de la gloria.

Optaron por un premio más noble: dominarse ante todos.

Confiaron en pies forjados por los años, en mentes que la calma fortaleció

Confiaron en corazones que no se doblegarían, aunque el tiempo se agotara

Una jugada perfecta, un pase desinteresado, un instante forjado con esfuerzo

La red cedió, la multitud se alzó, el estruendo retumbó entre amigos y enemigos

La victoria pertenece a quienes se dominan ante los golpes

y, por eso, se han ganado un nombre más grande que aquellos que simplemente juegan el partido

Sonó el silbato: el partido terminó y los Tres Leones ganaron.

La victoria era ya el resultado, alzando el oro para siempre

Pero el mayor triunfo fue el dominio silencioso de sí mismos.

Los trofeos se empañan y las multitudes callan; el tiempo perdura más que la destreza.

Quienes dominan corazón y mente dejan atrás el miedo y la duda

Recorre el antiguo camino del León y lleva con calma cada carga

afrontan cada prueba con firmeza y sinceridad, y dejan que la disciplina sea su fuerza,

La fortuna no favorece a los ruidosos, ni siempre corona a la multitud.

A menudo acompaña a quien ya venció su lucha más dura

No en el campo bajo los focos, sino en lo más profundo de su ser, tras noches de insomnio

Cuando suene el pitido final y la victoria despliegue sus alas doradas

el rugido más auténtico seguirá resonando: un alma fortalecida, un alma segura».