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«Da a los africanos la oportunidad de soñar!» - Samuel Eto'o respalda al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en medio de las críticas de la UEFA
Eto'o sale en defensa de Infantino
El presidente de la FECAFOOT, Eto'o, ha respaldado públicamente al jefe de la FIFA, Infantino, en medio de la creciente oposición de la UEFA. En declaraciones a L'Equipe, el exdelantero defendió la gestión de Infantino tras las críticas del organismo rector del fútbol europeo. Infantino ha afrontado una presión cada vez mayor por parte de los dirigentes de la UEFA, que buscan apartarlo de su cargo. Sin embargo, Eto'o insiste en que el máximo responsable de la FIFA ha aportado beneficios tangibles al desarrollo del fútbol mundial, especialmente en África.
- AFP
«Infantino está dando a los africanos la oportunidad de soñar»
Eto'o elogió a Infantino por proporcionar a las naciones africanas un apoyo crucial para construir infraestructuras y formar a jóvenes talentos. Sostuvo que el fútbol europeo protege con frecuencia sus propios intereses comerciales a costa de otras regiones.
«¡El fútbol ya es un producto comercial! ¿Quién financia el fútbol? Empresas que compran espacio publicitario», dijo Eto'o. «¿Quién posee esas empresas? Europa también vela por sus propios intereses, bajo la presión de los clubes.
«¿Por qué se nos debería juzgar por velar por los nuestros? Hoy, el presidente Infantino está dando a los africanos la oportunidad de soñar con desarrollar este deporte. Ha ayudado a mejorar el fútbol africano; de lo contrario, no veríamos tantas sedes de federaciones en construcción.
«Financiamos una parte, mientras que el resto llegó a través del apoyo de la FIFA mediante el proyecto FIFA Forward. Es tangible. Y nos permitirá desarrollar talento. Dentro de unos años, cuando tengamos jugadores como Roger Milla o [Kylian] Mbappe, será gracias a esa financiación».
Replantear el debate contra la UEFA
Al abordar las afirmaciones de que Infantino eludió los procedimientos de gobernanza, Eto'o destacó el poder democrático de las 211 federaciones miembro en la Asamblea General. Subrayó que iniciativas clave como el proyecto FIFA Forward son ratificadas legítimamente por los presidentes de las federaciones.
Añadió: "La UEFA es una confederación importante para la FIFA y contribuye enormemente al fútbol, pero no debería considerarse la única ni la más importante. Es un debate sesgado. Y la gente no se da cuenta de los desafíos a los que se enfrentan los presidentes de las federaciones en África. ¿Creen que siquiera podríamos jugar al fútbol sin los gobiernos? Para algunas federaciones, el 95 % o incluso el 100 % de la financiación procede de Estados que ya están lidiando con enormes desafíos".
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Respaldo total a las elecciones de marzo
De cara a las elecciones presidenciales de la FIFA de marzo, Eto'o confirmó que respaldará firmemente a Infantino. Subrayó que los elevados ingresos de los grandes torneos internacionales siguen siendo esenciales para el desarrollo general.
"Siempre hay un riesgo en unas elecciones [de perder], pero eso no me impide apoyarle", declaró Eto'o. "La gente le atribuye todo tipo de cosas. Gestionar algo que despierta tanta pasión en todo el mundo es difícil. Pero miren los beneficios de los Mundiales de Catar y Estados Unidos. Eso es lo que queremos para el fútbol. Si no tenemos dinero, no podemos desarrollar este deporte. La gente tiene que darse cuenta de eso".
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