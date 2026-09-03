Eto'o elogió a Infantino por proporcionar a las naciones africanas un apoyo crucial para construir infraestructuras y formar a jóvenes talentos. Sostuvo que el fútbol europeo protege con frecuencia sus propios intereses comerciales a costa de otras regiones.

«¡El fútbol ya es un producto comercial! ¿Quién financia el fútbol? Empresas que compran espacio publicitario», dijo Eto'o. «¿Quién posee esas empresas? Europa también vela por sus propios intereses, bajo la presión de los clubes.

«¿Por qué se nos debería juzgar por velar por los nuestros? Hoy, el presidente Infantino está dando a los africanos la oportunidad de soñar con desarrollar este deporte. Ha ayudado a mejorar el fútbol africano; de lo contrario, no veríamos tantas sedes de federaciones en construcción.

«Financiamos una parte, mientras que el resto llegó a través del apoyo de la FIFA mediante el proyecto FIFA Forward. Es tangible. Y nos permitirá desarrollar talento. Dentro de unos años, cuando tengamos jugadores como Roger Milla o [Kylian] Mbappe, será gracias a esa financiación».