Curtis Jones no estará a disposición del Liverpool para el amistoso de esta noche contra el Mónaco. Una ausencia en la convocatoria que, inevitablemente, pone el foco sobre el futuro del centrocampista inglés, desde hace tiempo en el punto de mira del Inter.





Como ha informado Fabrizio Romano, el Liverpool ha explicado que la exclusión está vinculada a una medida de precaución con respecto al jugador. Un motivo que, sin embargo, no apaga los rumores de mercado, teniendo en cuenta el fuerte interés del Inter y de otros clubes.





Las próximas horas serán decisivas para entender si la ausencia de Jones puede representar una simple medida cautelar o, por el contrario, una señal de apertura a una posible venta. Por el momento, sigue siendo un indicio que hay que vigilar con atención.