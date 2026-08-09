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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Curtis Jones no ha sido convocado por el Liverpool: el Inter busca el dinero

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C. Jones

Nuevo avance en el largo cortejo del Inter al centrocampista del Liverpool

Curtis Jones no estará a disposición del Liverpool para el amistoso de esta noche contra el Mónaco. Una ausencia en la convocatoria que, inevitablemente, pone el foco sobre el futuro del centrocampista inglés, desde hace tiempo en el punto de mira del Inter.


Como ha informado Fabrizio Romano, el Liverpool ha explicado que la exclusión está vinculada a una medida de precaución con respecto al jugador. Un motivo que, sin embargo, no apaga los rumores de mercado, teniendo en cuenta el fuerte interés del Inter y de otros clubes.


Las próximas horas serán decisivas para entender si la ausencia de Jones puede representar una simple medida cautelar o, por el contrario, una señal de apertura a una posible venta. Por el momento, sigue siendo un indicio que hay que vigilar con atención.

  • Objetivo del Inter, las cifras

    El Inter sigue considerando a Jones un objetivo prioritario para el centro del campo, ya identificado como una gran opción desde el pasado mercado invernal. El Liverpool, por ahora, tasa al jugador de la generación de 2001 en unos 40 millones de euros, una cifra que el Inter espera que pueda reducirse con la evolución del mercado.


    Lo que complica la operación no es solo la valoración económica, sino también la necesidad de hacer espacio en la plantilla del Inter. La posible salida de Davide Frattesi, de hecho, podría no ser suficiente para desbloquear la llegada del inglés. Un escenario diferente podría abrirse, en cambio, en caso de la venta de Aleksandar Stankovic.


    Según La Gazzetta dello Sport, el Inter ha rechazado recientemente una oferta de 40 millones de euros del Brentford por el joven centrocampista, hijo de un exjugador. No obstante, si llegaran nuevas propuestas, todavía más importantes tanto por el traspaso como por el salario del futbolista, el club podría verse obligado a valorar concretamente la situación.


    Mientras tanto, la ausencia de Curtis Jones contra el Mónaco añade un nuevo elemento al dossier. El Inter observa y sigue atento, a la espera de entender si el mercado puede transformar lo que hoy es un indicio en una apertura concreta a la negociación.

    • Anuncios

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