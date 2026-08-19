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¿Curtis Jones al Inter de Milán? El gigante de la Serie A se acerca a cerrar un acuerdo de 30 millones de libras con el Liverpool
El Inter se acerca a un acuerdo
Según BBC Sport, el Inter de Milán está muy cerca de cerrar un acuerdo de 30 millones de libras por Jones. El gigante italiano lleva tiempo siguiendo al jugador de 25 años y parece haber logrado un avance decisivo en las negociaciones. Aunque ambos clubes todavía están perfilando los detalles finales del traspaso, en Italia crece la confianza en que la operación se cerrará en breve.
El Inter ha sido persistente en su intento, después de que la cúpula de Anfield rechazara anteriormente sus acercamientos. En junio, el Liverpool rechazó una oferta verbal de 21,7 millones de libras del campeón italiano, el Inter, y valoraba al jugador de 25 años, al que le queda un año de contrato, en unos 35 millones de libras. Sin embargo, la diferencia en la valoración se ha reducido de forma significativa en las últimas semanas de conversaciones.
- AFP
Valoración y precedentes de mercado
El Liverpool se ha mantenido firme en su valoración durante todo el verano, resistiéndose a aceptar una cantidad que no refleje la experiencia de Jones en la élite y su condición de jugador formado en casa. El Liverpool sigue abierto a vender al centrocampista y busca un acuerdo en torno al paquete de 30 millones de libras que el Inter de Milán desembolsó recientemente para fichar a Djed Spence procedente del Tottenham.
No es la primera vez que el campeón italiano va a por el centrocampista. El Inter ya intentó fichar a Jones durante el mercado de enero, al presentar una propuesta de cesión con opción de compra, que el Liverpool rechazó de inmediato.
El final de una era en Anfield
Para Jones, un movimiento a San Siro representaría el final de un largo y brillante capítulo en Merseyside. Jones se incorporó a la academia del Liverpool a los nueve años y fue ascendiendo hasta convertirse en un habitual del primer equipo. Ha disputado 228 partidos con el Liverpool desde que debutó a las órdenes de Jurgen Klopp en 2019, marcando por el camino varios goles memorables.
La búsqueda de un nuevo comienzo llega tras una campaña agridulce para el centrocampista formado en casa. Aunque Jones acumuló 49 apariciones en todas las competiciones la pasada temporada, solo 18 fueron como titular en la Premier League, ya que le costó asentarse de forma permanente en el centro del campo de Arne Slot. Pese a que el nuevo entrenador Andoni Iraola quiere que se quede, las negociaciones contractuales estancadas y el deseo de Jones de afrontar un nuevo reto en el Inter han hecho que una salida este verano sea cada vez más probable.
- Getty
La creciente colonia inglesa en Italia
Tras completar su fichaje por el Giuseppe Meazza, Jones se reunirá con su compañero en la selección inglesa John Stones, que llegó recientemente como agente libre procedente del Manchester City, así como con Spence, que completó su propio traspaso este verano desde el Tottenham.
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