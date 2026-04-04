Curtis Jones admite que «es duro» ver cómo Mohamed Salah deja el Liverpool, y el centrocampista afirma que «aprendió mucho» de la estrella que se marcha

Jones ofreció una visión de cómo se vive en el vestuario la pérdida de una figura tan influyente. El centrocampista, que ha ido ascendiendo en el equipo mientras Salah batía récords, no dudó en destacar la profesionalidad que ha demostrado la estrella que se marcha.

«Hablo también como aficionado; obviamente, es duro ver [marcharse] a un jugador como Mo, que lo ha dado todo por este club», explicó Jones a TNT. «Los récords que él mismo ha establecido y batido… ha sido una alegría formar parte de su trayectoria y ver lo duro que ha trabajado. Siempre se ve a Mo marcando goles y dando asistencias, y viviendo esos momentos emocionantes que nos ha regalado. Como jugador, he visto lo duro que trabaja en el gimnasio y lo mucho que se cuida a sí mismo, su cuerpo y su recuperación, y todo el esfuerzo extra que pone. He aprendido y me he llevado mucho de él. No tengo el físico de Mo, pero intento tener la misma mentalidad».