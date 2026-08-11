«Cumplir un sueño»: River Plate ficha a Thiago Almada procedente del Atlético de Madrid en una operación de 20 millones de euros

El regreso del mediapunta a su país marca el inicio de un nuevo capítulo tras una etapa de 18 meses en el fútbol europeo, que comenzó cuando se incorporó al Lyon cedido por el club brasileño Botafogo en enero de 2025 antes de cerrar un traspaso definitivo al Atlético seis meses después.

Hablando con los medios oficiales del club tras firmar su contrato el lunes, el centrocampista expresó su orgullo por unirse al Millonario: "Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy cumpliendo el sueño de jugar en un club como River Plate. Quería daros las gracias por vuestro apoyo".