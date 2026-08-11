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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

«Cumplir un sueño»: River Plate ficha a Thiago Almada procedente del Atlético de Madrid en una operación de 20 millones de euros

Fichajes
T. Almada
River Plate
Liga Profesional
Atlético Madrid
Primera División

River Plate ha completado el histórico fichaje de Thiago Almada procedente del Atletico Madrid en una operación valorada en alrededor de 20 millones de euros. El internacional argentino de 25 años firmó su contrato el lunes y queda vinculado al gigante de Buenos Aires hasta diciembre de 2030, en una clara declaración de intenciones tanto a nivel nacional como en toda Sudamérica.

  • Un acuerdo histórico sella el regreso

    River ha completado oficialmente el fichaje histórico de Almada procedente del Atletico en una operación estimada en unos 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares). El centrocampista ofensivo de 25 años firmó un contrato de cuatro años y medio en el Estadio Mas Monumental que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. El movimiento representa una de las mayores inversiones deportivas jamás realizadas por el gigante argentino para reforzar sus opciones en ataque.


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    El centrocampista expresa su inmensa gratitud

    El regreso del mediapunta a su país marca el inicio de un nuevo capítulo tras una etapa de 18 meses en el fútbol europeo, que comenzó cuando se incorporó al Lyon cedido por el club brasileño Botafogo en enero de 2025 antes de cerrar un traspaso definitivo al Atlético seis meses después.

    Hablando con los medios oficiales del club tras firmar su contrato el lunes, el centrocampista expresó su orgullo por unirse al Millonario: "Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy cumpliendo el sueño de jugar en un club como River Plate. Quería daros las gracias por vuestro apoyo".

  • Una estrella internacional se une al proyecto

    La llegada de Almada, campeón del Mundial de 2022 que recientemente ayudó a Argentina a acabar subcampeona en 2026, aporta un toque de calidad de talla mundial que rara vez se ve en el fútbol sudamericano a nivel de clubes. El frente de ataque de El Millonario gana ahora un arma versátil, capaz de desatascar defensas cerradas, ya sea actuando como mediapunta o abierto en banda. Este fichaje de relumbrón es una declaración contundente de la gran ambición de River por restablecer un dominio continental total, después de haber levantado por última vez la Copa Libertadores en 2018.

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    Coudet incorpora a un nuevo creador de juego

    Está previsto que Almada se incorpore directamente a los entrenamientos del primer equipo bajo las órdenes del entrenador Eduardo Coudet para empezar a adaptarse al sistema táctico del equipo. Se espera que la llegada de una estrella internacional consolidada impulse la creatividad de River mientras se prepara para un calendario exigente entre la competición nacional y la Copa Sudamericana. Coudet debe encontrar ahora el rol óptimo para garantizar que Almada tenga un impacto inmediato sobre el terreno de juego.

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