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«Cumplir un sueño»: River Plate ficha a Thiago Almada procedente del Atlético de Madrid en una operación de 20 millones de euros
Un acuerdo histórico sella el regreso
River ha completado oficialmente el fichaje histórico de Almada procedente del Atletico en una operación estimada en unos 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares). El centrocampista ofensivo de 25 años firmó un contrato de cuatro años y medio en el Estadio Mas Monumental que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. El movimiento representa una de las mayores inversiones deportivas jamás realizadas por el gigante argentino para reforzar sus opciones en ataque.
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El centrocampista expresa su inmensa gratitud
El regreso del mediapunta a su país marca el inicio de un nuevo capítulo tras una etapa de 18 meses en el fútbol europeo, que comenzó cuando se incorporó al Lyon cedido por el club brasileño Botafogo en enero de 2025 antes de cerrar un traspaso definitivo al Atlético seis meses después.
Hablando con los medios oficiales del club tras firmar su contrato el lunes, el centrocampista expresó su orgullo por unirse al Millonario: "Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy cumpliendo el sueño de jugar en un club como River Plate. Quería daros las gracias por vuestro apoyo".
Una estrella internacional se une al proyecto
La llegada de Almada, campeón del Mundial de 2022 que recientemente ayudó a Argentina a acabar subcampeona en 2026, aporta un toque de calidad de talla mundial que rara vez se ve en el fútbol sudamericano a nivel de clubes. El frente de ataque de El Millonario gana ahora un arma versátil, capaz de desatascar defensas cerradas, ya sea actuando como mediapunta o abierto en banda. Este fichaje de relumbrón es una declaración contundente de la gran ambición de River por restablecer un dominio continental total, después de haber levantado por última vez la Copa Libertadores en 2018.
- AFP
Coudet incorpora a un nuevo creador de juego
Está previsto que Almada se incorpore directamente a los entrenamientos del primer equipo bajo las órdenes del entrenador Eduardo Coudet para empezar a adaptarse al sistema táctico del equipo. Se espera que la llegada de una estrella internacional consolidada impulse la creatividad de River mientras se prepara para un calendario exigente entre la competición nacional y la Copa Sudamericana. Coudet debe encontrar ahora el rol óptimo para garantizar que Almada tenga un impacto inmediato sobre el terreno de juego.
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