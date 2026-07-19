Cumplió la profecía de Pep Guardiola de forma impresionante. Un ganador del Balón de Oro, tras muchas dificultades, ingresará al círculo más selecto

Al igual que el equipo, Rodri entró en el torneo en el segundo partido, con la goleada 4-0 a Arabia Saudí. Desde entonces, el Balón de Oro 2024 ha mejorado en cada encuentro. Parecía que, con cada 90 minutos, ganaba frescura hasta llegar, quizá, al 100 % de su forma. Y ese nivel resulta inalcanzable en las últimas semanas en Norteamérica.

«Vi a Rodri por primera vez en un partido, y ya fue algo extraordinario. Nunca había presenciado en directo una actuación así de un jugador en esa posición», comentó el seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, tras los dieciseisavos de final. Antes, Rodri había sido el motor de una España que, con un 3-0, no dejó opción a Austria y mostró un dominio total.

Antes de la semifinal contra Francia, el campeón mundial de 2014, Mats Hummels, lo había llamado el jugador más importante de España en el torneo. «Rodri me convence en cada partido. Es fiable y tiene el instinto adecuado. Siempre que se resuelve una situación, ha sido Rodri», elogió Hummels en MagentaTV. «Siempre está en el lugar correcto para defender y recuperar balones. Corre mucho y tiene el instinto de aparecer donde se necesita, y eso me impresiona», añadió el exjugador alemán.

En el 2-0 contra Francia fue el mejor: cortó el ritmo de la Equipe Tricolore, con Mbappé y Olise, y dirigió con inteligencia el juego español. En total, ha completado 655 pases en este Mundial, récord histórico desde 1966. Tras los cuartos contra Bélgica (2-1), Rodri, con 62, ya igualó el récord de Toni Kroos de 2014 de más pases que rompen líneas hacia el tercio ofensivo en un Mundial.