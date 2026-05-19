¡Cuidado, Ryan Reynolds! Se desvela el debut cinematográfico de Erling Haaland: el delantero del Manchester City ha conseguido el papel perfecto

Haaland, la máquina goleadora del Manchester City, lleva su talento a Hollywood. El futbolista noruego debutará en el cine con «ViQueens», película de animación de Harald Zwart.

El jugador de 25 años prestará su voz a un personaje vikingo que también se llama Haaland. La película es una comedia de aventuras animada ambientada en un «mundo de intrépidas guerreras, fiordos helados y la mitología de la Ruta de la Seda».

Con sus 1,96 m de altura y su largo cabello rubio, el futbolista suele ser comparado con un guerrero nórdico, por lo que este salto a «ViQueens» resulta un paso natural para su marca global.



