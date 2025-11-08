Getty Images Sport
¡Cuidado, Real Madrid! Gigantes europeos se unen a la carrera por Ibrahima Konate y contactan al agente de la estrella del Liverpool
El Bayern contacta con el entorno de Konate
El contrato de Konate con los campeones de la Premier League expira en junio de 2026. Se le permite negociar un cambio a un equipo europeo a partir de enero.
El medio alemán Bild informa que los 34 veces campeones de Alemania han estado en contacto con la representación del jugador, con la intención de traerlo de vuelta a la Bundesliga. Konate se dio a conocer durante un período de cuatro años en Leipzig, antes de completar un traspaso de 36 millones de libras a Merseyside en 2021.
Una situación similar de contrato de Upamecano con el Bayern podría ser el impulso para el cambio. El internacional francés ha sido casi omnipresente para los gigantes bávaros desde que se unió desde Leipzig en el mismo verano en que Konate se fue a Inglaterra.
Los Blancos estarán observando ambas sagas contractuales con gran atención. Se rumoreaba que estaban persiguiendo a Konate desde el verano, pero un informe de Fabrizio Romano ahora ha sugerido que tienen la intención de hacer de Upamecano el último jugador en mudarse a la capital española en una transferencia gratuita.
Liverpool en una situación similar a las sagas de Alexander-Arnold, Salah y Van Dijk.
La saga de Konate en ciernes es una historia familiar para los aficionados del Liverpool. Gran parte del tramo final de la temporada 2024/25 estuvo dominado por discusiones sobre los futuros de Virgil van Dijk, Mohamed Salah y Trent Alexander-Arnold.
Mientras que su máximo goleador en la Premier League y capitán del club decidió quedarse en Anfield, Alexander-Arnold finalmente se trasladó a la capital española por una tarifa de 10 millones de euros. La tarifa nominal se acordó para permitir que el lateral derecho fuera liberado de su contrato anticipadamente para jugar en la Copa Mundial de Clubes, después de que ya había acordado los términos personales con Los Blancos.
Konate lucha por encontrar su forma en la temporada 2025-26
Konate, quien ha jugado 147 partidos para los Reds, ha sido señalado por críticas en ocasiones esta temporada, particularmente después de la derrota 2-1 fuera de casa ante Crystal Palace que inició la racha de cinco derrotas seguidas de Liverpool en todas las competiciones. Las sugerencias de que las preocupaciones sobre su futuro han llevado a pobres actuaciones han sido desmentidas rápidamente por su entrenador, Arne Slot sin embargo. El holandés defendió a su jugador en octubre tras la derrota de su equipo ante el Galatasaray diciendo que no solo fue el francés el que quedó en falta.
"Si estás perdiendo un partido de fútbol, no ayuda si pierdes el balón unas cuantas veces muy fácilmente," dijo Slot. "Ibou ha sido uno de ellos, pero definitivamente no el único. Contra Galatasaray, aparte del penalti, tal vez ellos tuvieron tres o cuatro otros momentos, todos de nosotros perdiendo balones simples sin presión, lo cual le pasó a él una vez en el partido contra el Palace y una vez contra Galatasaray.
"Si pierdes hay mucho enfoque en ese momento y, de repente, 90 minutos han sido muy pobres. Esa no es la manera en que analizo un juego cuando lo veo de nuevo. Veo lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. En los últimos dos juegos, ha sido obvio y claro que hemos cometido algunos errores, no solo él, sino también otros a los que no estamos habituados. Si haces cosas que la gente no está acostumbrada entonces normalmente el entrenador recibe críticas."
¿Presionará el Liverpool por la firma de Konate?
La disposición de Liverpool para permitir que el contrato de otro jugador se agote inevitablemente generará preguntas de la base de fanáticos. Ahora, con dos de los equipos más destacados de Europa rondando al jugador, la idea de que los Reds puedan volver a firmar al compañero de Van Dijk de las últimas temporadas parece cada vez más improbable. Con la decisión de dejar que Jarell Quansah se fuera al Leverkusen en el verano, Joe Gomez claramente como una opción distante en el centro de la defensa y su intento de fichar a Marc Guehi sin materializarse en un movimiento, el contrato menguante de Konate no es solo una distracción para los Reds, presenta un problema serio para la configuración de su escuadra en el futuro.
