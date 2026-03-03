¡Cuidado, Cristiano! El capitán de Portugal, Ronaldo, recibe una inquietante advertencia de siete palabras por parte del icono colombiano antes del encuentro de la Copa del Mundo de 2026

El partido, que se disputará el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, supone un reencuentro de alto riesgo para los antiguos compañeros del Real Madrid: James Rodríguez y Ronaldo. Aunque en su día formaron una pareja devastadora en el Santiago Bernabéu, ahora se enfrentarán en bandos opuestos en lo que se considera uno de los partidos más esperados de la primera jornada.

La demanda de este partido en concreto ha disparado el precio de las entradas hasta alcanzar decenas de miles de dólares en los mercados de reventa. Los aficionados están deseando presenciar lo que podrían ser los últimos capítulos de la Copa del Mundo para varios iconos modernos, lo que añade un toque de prestigio al estilo de Hollywood a un partido de gran éxito.