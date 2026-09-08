Kovac subrayó que el tercer puesto del Villarreal en LaLiga la temporada pasada pone de relieve su pedigrí de élite en el continente. Hablando antes del saque inicial, el técnico croata declaró: "Terminaron terceros el año pasado y están jugando la Champions League por segundo año consecutivo. Normalmente, las tres primeras plazas en España están adjudicadas. Si irrumpes en ese grupo, ¡eso realmente dice mucho!"

Al abordar la amenaza táctica que plantea el equipo visitante, añadió: "Ahora tienen un nuevo entrenador, pero siguen jugando al estilo español, con mucha posesión. Son muy sólidos técnicamente y muy precisos en su ejecución. Cuando tienen el balón, este equipo comete muy pocos errores. Tendremos que asegurarnos de reducir su tiempo de posesión. Cuando tengamos el balón, no podrán jugar su partido y tendrán que defender más, lo que esperamos que juegue a nuestro favor. Va a ser un partido muy difícil."