AFLOSPORT
Traducido por
«Cuestiono el momento que ha elegido»: Paul Robinson admite que «en realidad le gusta bastante» la sinceridad de Lisandro Martinez pese a la arremetida del defensa contra los dirigentes del Manchester United tras la derrota ante el Atlético de Madrid
Un comentarista se pronuncia sobre el arrebato
El exguardameta de Inglaterra admitió que le gustaba bastante la franqueza del defensa argentino, aunque cuestionó el momento elegido para criticar públicamente a la directiva del Manchester United. La polémica estalló después de que los visitantes cayeran por 2-0 en la capital española, tras un gol de Pablo Barrios a los 47 segundos y otro de Ademola Lookman en los últimos compases. La tarjeta roja de Leny Yoro agravó aún más la derrota.
El resultado convirtió al Manchester United en el primer equipo inglés en perder en la Champions League esta temporada y amplió a cinco partidos su racha sin ganar en todas las competiciones.
- ZUMA Press Wire
Una franqueza refrescante ante un escrutinio cada vez mayor
Robinson cree que la sinceridad del jugador de 28 años expresó la frustración real de los aficionados y supuso un cambio bienvenido respecto a los tópicos habituales del vestuario durante una pésima racha que ha dejado al equipo estancado en la 13.ª posición de la Premier League. También coincidió en que los 192 millones de libras que el club gastó en verano en Carlos Baleba, Youri Tielemans y Andrey Santos no habían logrado que la plantilla fuera lo suficientemente competitiva.
Al responder a las duras declaraciones del central tras el partido en Madrid, Robinson declaró a BBC Radio 5 Live: «Cuestiono el momento elegido para decirlo. Con todo el ruido que rodea ahora mismo al Manchester United, del vestuario tienen que salir mensajes positivos. Pero, por otra parte, la verdad es que me gusta que un jugador sea sincero. Los aficionados del Manchester United de todo el país no necesitan que sus jugadores salgan a decir: “Estamos bien, la plantilla es lo suficientemente buena”.
»Todo el mundo ve que no ficharon lo suficientemente bien, que necesitan más jugadores y que la plantilla no es lo suficientemente buena».
Un defensa exige más ambición a la directiva
La dura crítica llegó después de que Martinez cargara públicamente contra el director técnico Jason Wilcox por no aprovechar las bases que tanto costó construir para devolver al club a la élite europea esta temporada.
Martinez, frustrado por la estrategia de fichajes de la directiva, había declarado anteriormente a Amazon Prime: «Tengo que contenerme mucho. Pero a veces esto refleja cómo está nuestro club en este momento.
»La temporada pasada hicimos una temporada fantástica. Y ahora esperamos más de los de arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también fichan a muchos jugadores. Hoy, además, el Atlético tiene un equipo increíble y mereció ganar.
»Espero más de nuestro director técnico. Tengo que ser sincero: nosotros, los jugadores, tenemos que hacer más, pero es importante contar con una plantilla fuerte para estar preparados para noches como esta».
Martinez lamentó la pérdida del impulso de la temporada pasada y descartó que destituir al entrenador sea una solución rápida: «La temporada pasada lo hicimos todo, sentamos las bases para ser un equipo increíble. Me molesta y me decepciona venir aquí y no ver a mi equipo intentar conseguir un gran resultado. Es decepcionante.
»Empiezas a cambiar de entrenador una y otra vez. Pero ¿qué pasa con las demás áreas? No puedo decir más».
- Alterphotos
Un derbi con mucho en juego pone a prueba la frágil unidad
Las turbulencias internas no han hecho más que aumentar la presión sobre Michael Carrick antes de una visita de alta tensión a Elland Road para enfrentarse al Leeds United. Con una sola victoria en competiciones nacionales, el técnico del Manchester United dirige al club en su peor inicio de temporada liguera en 40 años. Tras las costosas ocasiones falladas por Bryan Mbeumo y Bruno Fernandes en Madrid, Carrick debe afinar el ataque y restablecer el orden en el vestuario si quiere conservar su puesto.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias