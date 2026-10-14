Robinson cree que la sinceridad del jugador de 28 años expresó la frustración real de los aficionados y supuso un cambio bienvenido respecto a los tópicos habituales del vestuario durante una pésima racha que ha dejado al equipo estancado en la 13.ª posición de la Premier League. También coincidió en que los 192 millones de libras que el club gastó en verano en Carlos Baleba, Youri Tielemans y Andrey Santos no habían logrado que la plantilla fuera lo suficientemente competitiva.

Al responder a las duras declaraciones del central tras el partido en Madrid, Robinson declaró a BBC Radio 5 Live: «Cuestiono el momento elegido para decirlo. Con todo el ruido que rodea ahora mismo al Manchester United, del vestuario tienen que salir mensajes positivos. Pero, por otra parte, la verdad es que me gusta que un jugador sea sincero. Los aficionados del Manchester United de todo el país no necesitan que sus jugadores salgan a decir: “Estamos bien, la plantilla es lo suficientemente buena”.

»Todo el mundo ve que no ficharon lo suficientemente bien, que necesitan más jugadores y que la plantilla no es lo suficientemente buena».