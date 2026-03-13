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Torino FC v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

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Cuesta sale en defensa de Suzuki: «Le apoyamos; en noviembre jugó con una fractura de 37 fragmentos en el dedo y el escafoides roto»

El entrenador rechaza las críticas hacia su portero

Carlos Cuesta, entrenador del Parma, habló con Sky tras la derrota en el campo del Torino en la 29.ª jornada de la liga: 

«Hubo dos acontecimientos que marcaron el inicio del partido: el gol y la lesión de Cremaschi. Después, la reacción fue positiva y empatamos, creando otras ocasiones. Luego, en la segunda parte, hubo otros dos acontecimientos en un minuto que condicionaron el partido y no fuimos capaces de reaccionar. Debemos mantenernos unidos; a partir de mañana ya pensaremos en el Cremonese».

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    «No es que no trabajemos, también nos centramos en eso. Todavía nos queda mucho por hacer, tenemos que sumar puntos para alcanzar el objetivo. Con buenas actuaciones y trabajo. Ahora tenemos que asimilar y analizar esta derrota que no queríamos, para volver al campo el próximo sábado». 

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  • ERROR DE SUZUKI AL VOLVER A LA PISTA

    «Corvi ha tenido un impacto muy, muy positivo y ha sido muy importante, al igual que lo fue Suzuki en su día. Tomamos nuestras decisiones basándonos en la meritocracia; sabemos lo que Zion ha hecho por nosotros: el día de la lesión jugó durante 10 minutos con una fractura de 37 fragmentos en un dedo y el escafoides roto. Lo ha dado todo por el Parma, se ha dejado la piel; lo conocemos y sabemos lo que siempre podrá aportarnos».

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