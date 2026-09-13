Derek McInnes afronta el partido más importante de su corta etapa en el Rangers, que recibe el domingo a su gran rival, el Celtic, en los cuartos de final de la Premier Sports Cup. La leyenda del club Graeme Souness calificó el primer Old Firm de la temporada como una oportunidad vital para marcar territorio.

Después de comenzar la temporada con un empate ante el Dundee United y una derrota frente al Hibernian, el Rangers ha enderezado su rendimiento nacional con cuatro victorias consecutivas en la Premiership.

Tras haber caído también en la fase previa de la Conference League ante el conjunto checo Jablonec en la tanda de penaltis, asegurarse un puesto en las semifinales nacionales sigue siendo primordial.