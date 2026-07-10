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¡Cuatro fichajes en ocho días! El Arsenal cierra el fichaje de la estrella del Barcelona, Ona Batlle, en plena ventana de fichajes de verano
Oficial: El Arsenal ficha a Ona Batlle, estrella del Barcelona.
Desde hace tiempo se rumoreaba la llegada de Batlle, y las primeras noticias sobre un posible fichaje surgieron ya en enero, cuando el contrato de la jugadora de 27 años con el Barcelona entraba en sus últimos seis meses. Según la periodista María Tikas, Chelsea y London City Lionesses también mostraron interés, pero el Arsenal siempre fue el más vinculado a la jugadora y, finalmente, se llevó el gato al agua, anunciando su fichaje el viernes, día en que Batlle cumplía 27 años.
Así concluyen sus tres años en el Barça, donde conquistó 11 títulos, incluidos dos Champions League, tras regresar en 2023 procedente de Levante y Manchester United. Ahora retorna a Inglaterra con la Superliga Femenina y la ilusión de ayudar a las Gunners a acabar con siete años sin liga.
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Las primeras palabras de Batlle como jugador del Arsenal
En su presentación, Batlle, con el dorsal 22, afirmó: «Estoy emocionada por empezar. El Arsenal es uno de los clubes más grandes del mundo y quiero sentir la alegría de jugar ante nuestra afición en el Emirates Stadium junto a tantas grandes jugadoras. Quiero ganar títulos y creo que este es el lugar adecuado».
La entrenadora de las Gunners, Renee Slegers, añadió: «Estoy encantada de que hayamos podido fichar a Ona para el club. Es una lateral con muchísima experiencia, gran capacidad ofensiva y excelentes cualidades físicas. Es una ganadora y queremos conseguir más victorias juntas».
Clare Wheatley, directora de fútbol femenino del Arsenal, añadió: «Ona es una ganadora experimentada y una de las mejores defensas del mundo. Nuestras aficionadas la harán sentir como en casa».
Batlle, un jugador de talla mundial, refuerza la defensa del Arsenal tras la marcha de McCabe
Fichar a Batlle gratis es un golpe de genio para el Arsenal. Con 27 años, la lateral española, campeona del mundo y bicampeona de Europa con el Barça, puede actuar con igual éxito en la derecha o en la izquierda e invierte el juego con precisión.
Su llegada se produce tras la marcha de McCabe al Chelsea, así que probablemente juegue en la izquierda, mientras Emily Fox mantiene el derecho.
Además, la llegada de Batlle mantiene las bandas como uno de los puntos fuertes del Arsenal, con la sueca Smilla Holmberg y la inglesa Taylor Hinds aportando profundidad de calidad.
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Cuatro fichajes en ocho días para el Arsenal: ¿llegará un quinto?
El fichaje de Batlle refuerza el impresionante inicio de mercado del Arsenal. Las salidas de McCabe, Mead, Pelova, Codina y Zinsberger prometían una pretemporada intensa para las Gunners, campeonas de la primera Copa de Campeonas Femenina de la FIFA. Los fichajes realizados son muy destacados.
Stanway, una de las mejores centrocampistas del mundo, reducirá la dependencia de Kim Little y Mariona, objetivo en el que también ayuda la suiza Geraldine Reuteler.
Cerci aporta profundidad en ataque y permite mayor flexibilidad a Alessia Russo, que puede actuar de 9 o de 10. Además, todo indica que pronto se sumará Lisa Baum, extremo de 19 años del RB Leipzig, cuyo fichaje, con coste, está cerca de cerrarse según Arseblog.
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