¿¡CUATRO entrenadores en una temporada?! El despido de Sean Dyche es el último giro en la caída del Nottingham Forest, pero el exdirector del Arsenal, Edu, es el principal responsable de la imperdonable caída hacia el descenso

Ahora, con la amenaza del descenso acechando, el Forest está a punto de hacer historia al nombrar a su cuarto entrenador en lo que ha sido una temporada absolutamente desastrosa. La salida de Dyche no ha sorprendido ni conmocionado a los aficionados, e incluso el propio entrenador parecía saber que su tiempo había llegado a su fin.

«El propietario [Evangelos Marinakis] ha sido justo conmigo, sin lugar a dudas. Justo en esta situación», declaró el técnico de 54 años en su última rueda de prensa tras el partido. «Si el propietario quiere hacer un cambio, es su decisión, así es el fútbol hoy en día, esa es la realidad.

Lo que digo es que los propietarios son propietarios. No te preparan, simplemente llega y llega, si así es como funciona. Soy realista. Entiendo que el ruido aquí ha cambiado significativamente desde los últimos partidos. Estoy frustrado porque no es una racha terrible. Pero así es el fútbol moderno. La demanda es alta. Eso ha cambiado enormemente en los últimos dos años. La demanda es cada vez más y más alta».

Sin embargo, a Dyche le habrá dolido personalmente haber llegado a un punto tan bajo tan rápidamente. Tenía asuntos pendientes en el Forest, ya que había sido jugador de la cantera bajo la tutela del legendario Brian Clough a finales de la década de 1980, y contaba con la pareja ideal de ayudantes para ayudarle a triunfar al frente del equipo: Ian Woan y Steve Stone, dos héroes de culto que sumaban más de 400 partidos con el club.

«Me importa este club. Lo he dejado claro. Estoy trabajando muy duro», añadió Dyche tras el partido contra los Wolves. Sin embargo, nada de eso significa que fuera la persona adecuada para el puesto. El Forest tuvo que hacer otro cambio para evitar la humillación definitiva. Sin embargo, Dyche no es, ni mucho menos, el único culpable de la difícil situación del Forest.