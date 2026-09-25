Benzema está considerado un talento generacional y un hombre que se sienta junto a los mejores del negocio cuando se trata de nueves goleadores de su era. Está a la altura de nombres como Robert Lewandowski, Luis Suarez, Sergio Aguero y Harry Kane.

Un hombre que actualmente es agente libre tras su salida del Al-Hilal de la Saudi Pro League fue en su día compañero de Cristiano Ronaldo en el Santiago Bernabéu y formó parte del icónico tridente ofensivo ‘BBC’ junto al galés de pies veloces Gareth Bale. Marcó 354 goles con el Real Madrid a lo largo de 14 temporadas y ganó el Balón de Oro en 2022.

El delantero sudamericano Pedro aún está muy lejos de poder decir que ha alcanzado esas cotas, pero ha rendido de forma admirable en el Chelsea tras un traspaso de 60 millones de libras (79 millones de dólares) desde el Brighton en 2025, alcanzando la barrera de los 20 goles en su campaña de debut en Stamford Bridge.