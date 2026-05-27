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¿Cuántos jugadores fichará el Wrexham? Phil Parkinson da pistas sobre los «nuevos fichajes» antes de un mercado en el que Ryan Reynolds y Rob Mac podrían volver a batir el récord de traspasos
Aprovechando el éxito en la liga
Tras tres ascensos históricos, la primera temporada del Wrexham en la segunda división después de 43 años fue extraordinaria. El verano pasado Parkinson renovó la plantilla con 13 fichajes, entre ellos Nathan Broadhead —el más caro de la historia del club—, Kieffer Moore y el capitán Dominic Hyam. Estos nuevos jugadores reemplazaron a referentes como Paul Mullin, Ollie Palmer y Eoghan O'Connell, clave en los ascensos anteriores.
La renovación funcionó: el equipo galés fue un serio aspirante a los play-offs y acabó séptimo, a solo dos puntos de la zona de ascenso. Aunque Parkinson está satisfecho con la base del STōK Cae Ras, pide más calidad para que el Wrexham siga competitivo en la parte alta de la Championship.
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La incorporación de nuevos talentos
Al hablar sobre la próxima ventana de fichajes, Parkinson admitió la necesidad de refuerzos, aunque sin mencionar objetivos concretos. «Lo positivo es que hemos construido una plantilla competitiva para la Championship y llegamos al verano con eso», señaló el entrenador del Wrexham.
Sin embargo, añadió que el equipo de fichajes trabaja intensamente para identificar refuerzos.
«Ya preparamos el modelo de plantilla para la próxima temporada y trabajamos en un equipo que vuelva a ser competitivo. Debemos mejorar y lo intentaremos. Habrá fichajes, pero aún no sabemos cuántos», reconoció Parkinson.
Un camino claro hacia la mejora
La estrategia de fichajes del Wrexham, dirigida por Reynolds y Mac, es meticulosa. El club busca jugadores de divisiones superiores para impulsar su ascenso. Según Parkinson, el proceso de scouting lleva meses en marcha, sea cual sea la categoría del equipo. El objetivo es asegurarse de que cada fichaje se ajuste al perfil capaz de aguantar una temporada de 46 partidos.
«Como podéis imaginar, independientemente de la división en la que fuéramos a estar, hemos estado observando a jugadores durante los últimos meses», explicó Parkinson. «Tenemos una idea clara de dónde tenemos que estar, pero, como siempre, especialmente con el Mundial, va a llevar tiempo. Sabemos qué posiciones reforzar, pero por ahora lo mantendremos interno. Seguiremos trabajando como siempre para armar un plantel competitivo de cara a la próxima temporada».
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Mantener la ventaja competitiva
La ventana de fichajes de invierno trajo a Zak Vyner, Davis Keillor-Dunn y Bailey Cadamarteri, lo que muestra que el club invierte todo el año para mantener el impulso. Al negarse a revelar cuántos fichajes se necesitan, Parkinson se guarda sus cartas mientras mantiene los altos estándares de la era «Welcome to Wrexham».