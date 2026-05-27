Tras tres ascensos históricos, la primera temporada del Wrexham en la segunda división después de 43 años fue extraordinaria. El verano pasado Parkinson renovó la plantilla con 13 fichajes, entre ellos Nathan Broadhead —el más caro de la historia del club—, Kieffer Moore y el capitán Dominic Hyam. Estos nuevos jugadores reemplazaron a referentes como Paul Mullin, Ollie Palmer y Eoghan O'Connell, clave en los ascensos anteriores.

La renovación funcionó: el equipo galés fue un serio aspirante a los play-offs y acabó séptimo, a solo dos puntos de la zona de ascenso. Aunque Parkinson está satisfecho con la base del STōK Cae Ras, pide más calidad para que el Wrexham siga competitivo en la parte alta de la Championship.