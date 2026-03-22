¿Cuánto vale Falcone?: el mensaje a la Roma, el mercado de fichajes y la posibilidad de una despedida

El Lecce querría retener a Falcone, pero, por otra parte, no tiene intención de frenar la carrera de un jugador que siempre se ha mostrado correcto y dispuesto a colaborar con el club y con el equipo. El verano pasado, la valoración que hacía el club del portero rondaba los 10 millones de euros, cifra que se pidió al Torino cuando este se interesó por el precio; dentro de unos meses podría variar, dependiendo de cómo termine la temporada el equipo de Di Francesco; si descendiera, el precio de Falcone bajaría y se convertiría en una ganga en el mercado; de lo contrario, podría incluso superar esos 10 millones que se pidieron hace un año.



