¿Cuánto vale Baturina, la próxima promesa del Como tras Nico Paz? Su precio y quiénes se interesan por él en el mercado

En el último mercado de fichajes, el pasado mes de enero, el Leeds se presentó ante el Como con una oferta que, incluyendo bonificaciones, rondaba los 30 millones de euros: la respuesta fue tajante, ni hablar. No querían desprenderse a mitad de temporada de un jugador que habría sido útil también en la segunda parte del campeonato y que, dentro de unos meses, podría valer incluso más. Baturina gusta en Italia al Inter y, en el pasado, también se había puesto en contacto con él el Torino y la Fiorentina; entre los clubes interesados en el extranjero se encuentran el Manchester United y, de nuevo, el Arsenal, que ya se había interesado por él en verano, cuando el jugador acabó eligiendo el Como.



