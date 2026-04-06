¿Cuánto vale Alajbegovic, la estrella bosnia que ha cautivado a media Europa? En la Serie A, le interesan el Milan, el Nápoles y la Roma

Alajbegovic se formó en las categorías inferiores del Bayer Leverkusen, que cuando lo vendió al Salzburgo se reservó una cláusula de recompra que ha ejercido en los últimos meses: la cifra asciende a 8 millones de euros, gracias a los cuales el club alemán ha recuperado al talentoso jugador bosnio. Ya antes de esta operación, el Milan había empezado a informarse sobre los posibles costes de la operación; ahora, si quiere profundizar en las negociaciones, tendrá que sentarse a hablar con el Leverkusen, que, a pesar de haberlo recuperado, no descarta que pueda marcharse este mismo verano. Mucho dependerá de las posibles ofertas que lleguen a la mesa, teniendo en cuenta que, además del Milan, hay otros clubes que lo han incluido en su lista de objetivos y que, en Italia, también gusta a la Roma y al Nápoles. A día de hoy, el valor del jugador se sitúa entre los 20 y los 30 millones de euros.



