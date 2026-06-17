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FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-RENNESAFP
Muhammad Zaki

Traducido por

¿Cuánto ofrecerá la Roma por Mason Greenwood, tras pedir a Marsella que espere, en un fichaje que podría beneficiar al Manchester United?

Fichajes
M. Greenwood
Roma
Marsella
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Premier League

El futuro de Mason Greenwood en el Marsella parece cada vez más incierto, ya que la Roma, uno de los grandes de la Serie A, está redoblando sus esfuerzos para atraer de nuevo al delantero a Italia. Según se ha informado, el entrenador Gian Piero Gasperini ha estado en contacto directo con el exjugador del Manchester United, instándole a que no se precipite en otras opciones mientras los Giallorossi ultiman su oferta inicial.

  • Gasperini da el paso

    Gasperini, técnico de la Roma, quiere fichar a Greenwood y le ha llamado para pedirle que espere mientras el club formaliza su oferta al Marsella.

    Insatisfecho con sus delanteros para la 2025-26, el técnico ve en el ex del Manchester United la solución ideal. Su llamada subraya lo clave que es Greenwood para una Roma que quiere pelear la liga.


    • Anuncios
  • Mason Greenwood Marseille 2025-26Getty

    Acordadas las condiciones mientras el Roma lidera la carrera

    Roma ha superado un gran obstáculo al llegar a un acuerdo sobre las condiciones personales con el delantero, quien desea fichar por el club. El contrato propuesto incluye un salario inicial de 4 millones de euros netos por temporada.

    Aunque antes se vinculó al Fenerbaçe con su fichaje, el interés del club turco bajó tras sus recientes elecciones. Eso abrió la puerta a la Roma, y se afirma que Ryan Friedkin habla directamente con los representantes del jugador para definir su papel en la capital italiana.

  • Se da a conocer la oferta inicial de la Roma

    Aunque el jugador quiere fichar, los clubes aún no se ponen de acuerdo en el precio. El Marsella, presionado por el Juego Limpio Financiero, pide unos 55 millones por Greenwood.

    La Roma, dispuesta a negociar, prepara una oferta inicial de 40 millones de euros con bonus y baraja una cesión con obligación de compra. Sin embargo, el Marsella necesita liquidez urgente y podría rechazar esa estructura.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    El Manchester United se prepara para recibir una ganancia inesperada

    En Old Trafford se sigue de cerca el acuerdo, pues el United incluyó una importante cláusula de participación en la venta al ceder al delantero al Marsella. Un traspaso definitivo este verano le daría al equipo de la Premier League un porcentaje del importe, lo que reforzaría su presupuesto estival.

    Además, la Roma podría añadir una cláusula de reventa superior al 10 % para acercar posturas. Mientras los clubes siguen negociando, Greenwood ya habría desalojado su vivienda en Francia ante la posibilidad de mudarse a Italia.