Cuánto gana Salah en el Trabzonspor: el salario y los detalles del contrato

Gran entusiasmo en Turquía por la llegada de Salah, que el miércoles 5 de agosto aterrizó en el aeropuerto de Estambul recibido entre aplausos y cánticos por cientos de aficionados del Trabzonspor, antes de llegar a Trebisonda para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato. Entre las dos ciudades se reunieron unas 20/25 mil personas: "Es increíble, no recuerdo haber visto nunca nada parecido antes" dijo Salah. Acuerdo de dos años con vencimiento previsto para junio de 2028 y un salario de alrededor de 8,5 millones de euros por temporada -17 millones en dos años- además, según algunas informaciones llegadas desde Turquía, del 20% de los ingresos procedentes del merchandising vinculado a su nombre.



