Cuánto gana Rüdiger en el Real Madrid: salario, fecha de vencimiento del contrato y rumores sobre la Juventus

Entre los clubes que se han interesado por el central nacido en 1993 —que acaba de cumplir 33 años— se encuentra también la Juventus, que está analizando su defensa ante la posible salida de algunos jugadores al final de la temporada. Si los bianconeri realmente se lanzaran a por Rüdiger, tendrían que tener cuidado con la gran competencia, ya que un perfil internacional como el suyo, libre de contrato, resulta muy atractivo para muchos, y habrá que ver cuáles serán las exigencias económicas del jugador y de su entorno: actualmente, el salario del jugador en Madrid ronda los 9/10 millones más bonificaciones; además, habría que pagar también las comisiones a su agente (y cuando los futbolistas no tienen un precio de traspaso, como en este caso, las comisiones son siempre más elevadas).



