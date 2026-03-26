Esta noche, a las 20:45, la selección italiana de Rino Gattuso se jugará su primera oportunidad de clasificarse para el Mundial. El partido contra Irlanda del Norte es fundamental, ya que nos permitiría pasar a la siguiente y última fase (donde, en su caso, nos enfrentaríamos a Bosnia o Gales) antes de acceder al torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Y tras la ausencia en las dos últimas ediciones, ahora queremos estar allí. Por la historia, por los niños. Por quienes ven esa camiseta azul y se emocionan. Pero también por una cuestión económica, porque conseguir el billete para participar en el Mundial significaría ganar dinero.
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Cuánto gana Italia si se clasifica para el Mundial: ingresos, patrocinadores y la cantidad que se lleva el ganador del torneo
¿CUÁNTO GANA ITALIA SI SE CLASIFICA PARA EL MUNDIAL?
Si Italia se clasificara, la FIGC ingresaría 18,5 millones de euros solo por participar en el torneo; así lo informa el Corriere dello Sport, según el cual, si además superáramos la fase de grupos (con Canadá, Catar y Suiza), el acceso a los octavos de final aportaría a las arcas de la Federación otros 1,7 millones. Quien gane el Mundial ganará 43 millones, más del doble que en 2006. De los miles de millones de euros de ingresos de la FIFA —aproximadamente cuatro veces más que hace veinte años—, el 8 % se distribuye a las selecciones nacionales y el 4 % a los jugadores. Además, el contrato entre la FIGC y Adidas firmado en enero de 2023 prevé unos ingresos de 35 millones al año hasta 2030 (Italia se encuentra entre las cinco federaciones con mayores ingresos), que podrían aumentar con la clasificación para el Mundial.
¿CUÁNTO PERDE ITALIA SI NO SE CLASIFICA PARA EL MUNDIAL?
La exclusión de Italia de las dos últimas ediciones del Mundial ha supuesto unas pérdidas de entre 8 y 40 millones de euros, pero si se tiene en cuenta el intervalo de cinco años comprendido entre 2019 y 2024, la facturación ha aumentado en unos 50 millones. Además, hay que tener en cuenta el aumento de los ingresos por patrocinios y publicidad, que pasaron de 70,8 millones en 2023 a 81 millones al año siguiente (una cifra que supone un récord). En el peor de los casos, si el equipo de Gattuso quedara eliminado en la fase de play-off y, por lo tanto, no participara en el Mundial por tercera vez consecutiva, la pérdida sería de 6,6 millones de euros.