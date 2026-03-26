Cuánto gana Italia si se clasifica para el Mundial: ingresos, patrocinadores y la cantidad que se lleva el ganador del torneo

Si Italia se clasificara, la FIGC ingresaría 18,5 millones de euros solo por participar en el torneo; así lo informa el Corriere dello Sport, según el cual, si además superáramos la fase de grupos (con Canadá, Catar y Suiza), el acceso a los octavos de final aportaría a las arcas de la Federación otros 1,7 millones. Quien gane el Mundial ganará 43 millones, más del doble que en 2006. De los miles de millones de euros de ingresos de la FIFA —aproximadamente cuatro veces más que hace veinte años—, el 8 % se distribuye a las selecciones nacionales y el 4 % a los jugadores. Además, el contrato entre la FIGC y Adidas firmado en enero de 2023 prevé unos ingresos de 35 millones al año hasta 2030 (Italia se encuentra entre las cinco federaciones con mayores ingresos), que podrían aumentar con la clasificación para el Mundial.



