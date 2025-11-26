+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Mark Doyle y Nicolás De Marco

¿Cuánto debe empeorar la temporada del Liverpool antes de que Arne Slot sea despedido?

¿Nunca caminarás solo? Los seguidores del Liverpool comenzaron a salir de Anfield mucho antes de que el árbitro Andy Madley pusiera fin a la desastrosa actuación del sábado contra Nottingham Forest. Sabían que no había vuelta atrás para su equipo después de que Morgan Gibbs-White anotara el tercer y último gol de los visitantes con 12 minutos por jugarse. La verdad sea dicha, se sintió como si el juego se hubiera acabado para los anfitriones tan pronto como Murillo abrió el marcador después de poco más de media hora de juego, porque este es un equipo repentinamente desprovisto de carácter.

Los Reds remontaron repetidamente para ganar o empatar partidos durante el triunfo del título de la Premier League de la temporada pasada, acumulando un total de 23 puntos desde posiciones de desventaja, pero no han logrado hacerlo ni una sola vez en esta campaña. El resultado neto es de seis derrotas en 12 partidos, y la derrota del sábado fue la más embarazosa hasta ahora.

A pesar de comenzar el día en los lugares de descenso, Forest navegó hacia la victoria en casa de los campeones acosados, permitiendo a sus fanáticos pasar las etapas finales alternando alegremente entre exigir un cuarto gol y burlarse de Arne Slot con cánticos de '¡Te despedirán por la mañana!'

No fue despedido, por supuesto. Slot sigue siendo el entrenador del Liverpool de cara al choque de la Champions League del miércoles contra el PSV, pero ¿por cuánto tiempo más? El propio Slot admitió que perder 3-0 en casa ante el Forest fue "un resultado muy, muy, muy malo", entonces ¿qué tan mal tendrían que estar las cosas antes de que los dueños del club decidieran actuar?...

    Isak presenta un problema importante

    Tom Werner estuvo presente el sábado, lo que significa que el presidente del Liverpool ahora será muy consciente de la gravedad de la situación, si es que no lo estaba ya antes. 

    El estadounidense habría llegado con la esperanza de ver a los Reds iniciar su campaña con la ayuda de su hombre de £125 millones ($165m), Alexander Isak, quien fue sorprendentemente seleccionado para liderar la línea en lugar de Hugo Ekitike. Lo que presenció fue un completo y colectivo "desastre", como admitió después el capitán Virgil van Dijk.

    Isak fue dolorosamente pobre, tan absolutamente ineficaz que algunos aficionados se quedaron añorando a Darwin Nunez, un finalizador desperdiciado pero un personaje caótico siempre capaz de hacer que algo suceda. Isak, en completo contraste, no ofreció absolutamente nada, tocando el balón solo 14 veces antes de ser retirado misericordiosamente después de 68 minutos de mediocridad.

    No puede haber, por supuesto, ninguna simpatía por el delantero sueco, que está pagando un alto precio por llegar a Anfield en tan mala condición física. Sin embargo, eso solo hizo que la decisión de Slot de ponerlo de titular fuera aún más inexplicable.

    Quedándose sin tiempo y paciencia

    Se suponía que Isak debía haber jugado al menos dos veces para Suecia durante el parón internacional, pero, tras hacer una aparición desde el banquillo contra Suiza, no fue utilizado en absoluto contra Eslovenia porque el nuevo entrenador Graham Potter no quiso correr el riesgo de que recibiera una tarjeta que lo hubiera dejado fuera de la semifinal del play-off de la Copa del Mundo en marzo próximo contra Ucrania.

    Entonces, ¿por qué demonios fue elegido un Isak ridículamente inactivo por delante de un Ekitike en plena forma, que había anotado su primer gol para Francia el pasado jueves? Slot prácticamente respondió a la pregunta antes del partido admitiendo que el Liverpool está tan desesperado por que su fichaje récord del club vuelva a estar en forma que están dispuestos a darle tiempo de juego por delante de compañeros de equipo más merecedores.

    "Esta mañana tuve una conversación con el personal de rendimiento sobre cuál es la mejor manera para Alex - no para el Liverpool - de lograr que esté al 100% lo más rápido posible," dijo Slot en su conferencia de prensa previa al partido el viernes. "Siempre tengo que encontrar el equilibrio entre lo que es mejor para él como individuo y para nosotros como equipo.

    "Sé que tener a Alexander Isak al 100% en forma es un gran, gran, gran plus para este equipo. Pero para que él llegue ahí, podría necesitar tener minutos donde se podría argumentar que otro jugador podría estar más adelantado que él en términos de condición física para el partido. Alex terminará siendo el jugador que era en el Newcastle si lo logramos poner en forma. Eso llevará un poco de tiempo."

    Fue una revelación notable, dado que tanto el tiempo como la paciencia se están agotando en Merseyside.

    La desconcertante falta de tiempo de juego de Gómez

    Uno puede entender la necesidad imperiosa de Liverpool por ver los frutos del tiempo, dinero y paciencia que han invertido en Isak, pero solo tiene sentido alinearlo si es capaz de contribuir. Liverpool ya tiene suficientes jugadores que no están rindiendo, por lo que no necesitan cargar con uno más.

    El mensaje que se envía también es terrible. Solo se puede imaginar la frustración de Ekitike al enterarse de que un Isak inmóvil sería titular en su lugar. Por supuesto, Joe Gomez probablemente se sintió igual de agraviado el sábado por la tarde.

    Con los dúos plagados de lesiones Conor Bradley y Jeremie Frimpong ambos indisponibles, se presumía que el versátil Gomez sería el encargado de cubrir el puesto de lateral derecho, sobre todo porque eso permitiría a Dominik Szoboszlai, el mejor jugador de Liverpool esta temporada por mucho, jugar en su posición preferida en el centro del campo. 

    Sin embargo, una vez más se pidió al húngaro que jugara en defensa, mientras Gomez pasó toda la tarde en el banquillo. En consecuencia, el tiempo total de juego de Gomez en la Premier League esta temporada sigue siendo de 43 minutos repartidos en cuatro partidos, lo cual es asombroso a la luz de las consistentemente calamitosas actuaciones de Ibrahima Konate.

    Slot hizo alusión a los problemas de forma física a largo plazo de Gomez el viernes. "Creo que solo ha jugado 90 minutos dos veces en todo el año", dijo el exentrenador del Feyenoord. "Si queremos mantenerlo disponible por más tiempo, tal vez sea un riesgo jugarlo siete veces en 22 días."

    Definitivamente lo sería, pero el punto es que Gomez apenas está jugando y necesitamos saber por qué. O el internacional inglés ya no puede lidiar con las exigencias del fútbol de la Premier League o Slot simplemente no siente que sea lo suficientemente bueno para jugar por delante del cada vez más propenso a cometer errores Konate, quien regaló a Forest el córner del que abrieron el marcador el sábado con un toque horrible sin presión significativa alguna.

    Por supuesto, el hecho de que regalar un córner sea hoy en día similar a regalar un gol es otro gran problema para Slot. 

    Perdiendo demasiadas batallas

    El gol de Murillo en el minuto 33 en Anfield pudo haber estado envuelto en controversia debido al hecho de que no parecía muy diferente al gol que le fue anulado a Virgil van Dijk en Manchester City dos semanas antes, pero expuso la sorprendente incapacidad de Liverpool para lidiar con los centros en su área. De hecho, ya han concedido nueve goles a partir de jugadas a balón parado esta temporada, igualando su total de toda la campaña 2024-25, y lo que es realmente preocupante es que nadie parece saber qué está pasando.

    Estadísticamente hablando, Van Dijk sigue siendo la fuerza aérea dominante en la Premier League, mientras que Konate también se encuentra entre los 10 mejores en promedio de cabezazos ganados por partido (3.5, junto a Dan Burn y Gabriel Magalhães). Sin embargo, en demasiadas ocasiones esta temporada, los jugadores del Liverpool han reaccionado demasiado lentamente a los desvíos o a los segundos balones, y el aire de aprensión entre los aficionados cada vez que se concede un córner, saque de falta o saque de banda es un reflejo inevitable de la falta de confianza que están viendo en el campo.

    "No creo que haya nerviosismo antes de una jugada a balón parado [entre los jugadores]," dijo un visiblemente enojado Van Dijk el sábado. "Despejamos las anteriores [al gol de Murillo]. Creo que en general simplemente no fuimos buenos en términos de los duelos, los desafíos, la lucha por el segundo balón. Demasiado apresurados. Es una situación muy, muy difícil en este momento y tenemos que salir de esto."

    Defensa del título ya terminada

    Los balones largos se están utilizando constantemente para sortear la presión inicial del Liverpool, y con gran efecto. Preocupantemente, Slot ha admitido abiertamente que aún no ha encontrado una manera de contrarrestar este enfoque tan simplista pero altamente efectivo para vencer a los campeones de Inglaterra. Sin embargo, es absolutamente imperativo que lo haga pronto.

    Cualquiera que haya dudado que la defensa del título había terminado después del Etihad lo sabe ahora. La Liga de Campeones es ahora lo único que importa en lo que respecta a la campaña actual, y la buena noticia es que el equipo de Slot parece mucho más adecuado para la competencia continental. De hecho, en el punto medio de la fase de la liga, los Rojos están razonablemente bien ubicados para avanzar directamente a los octavos de final, donde probablemente tendrán un sorteo más fácil que el de la temporada pasada.

    Las perspectivas decentes del Liverpool en la Liga de Campeones son una de las principales razones deportivas por las que la posición de Slot sigue siendo bastante segura a pesar de su terrible forma doméstica. La otra, por supuesto, es el triunfo del título de la temporada pasada.

    Personajes como Rio Ferdinand pueden estar ridículamente intentando argumentar que Slot debería estar bajo tanta presión en este momento como Ruben Amorim, pero hay una diferencia colosal entre sus respectivas situaciones: Slot ganó el título en su primer año en Anfield; Amorim llevó al United a su peor final en la Premier League y está proporcionando pocas evidencias de un renacimiento serio en esta temporada.

    'Ayúdense unos a otros a salir de este lío'

    No se puede negar que Slot está bajo presión. Después de recibir tanto dinero para gastar durante el verano, este es ahora su equipo y, incluso teniendo en cuenta las lesiones, está rindiendo horriblemente. Además, los jugadores no solo parecen perdidos, también están ominosamente apáticos, mostrando poco del espíritu de lucha que vimos la temporada pasada. 

    La manera en que Nico Williams pasó por Alexis Mac Allister en la preparación del segundo gol de Forest fue realmente alarmante, ya que fue sintomático de cómo los Rojos constantemente están saliendo derrotados en los duelos por todo el campo en las últimas semanas y meses.

    Por supuesto, como la valiente revelación de Andy Robertson tras la clasificación de Escocia para la Copa del Mundo subrayó tan conmovedoramente, nosotros, desde fuera, no tenemos una idea real de cuán gravemente está afectando a sus compañeros de equipo la muerte de Diogo Jota, y Van Dijk indicó antes de que Liverpool entrara en caída libre completa que esta siempre iba a ser una temporada difícil para un equipo no solo en transición sino también todavía de luto.

    Al mismo tiempo, el capitán reconoció que los jugadores no solo están defraudándose a sí mismos en este momento, sino también a su entrenador. Estrellas como Mohamed Salah pueden estar luchando por encontrar su mejor forma, pero es la caída general en la intensidad de trabajo lo que realmente es inquietante y perjudicial.

    "Te miras a ti mismo primero y luego ayudas a los demás," dijo Van Dijk. "Te ayudas unos a otros a salir de este lío porque en este momento es un lío - eso es un hecho."

    Lo que es igualmente indiscutible es que el fútbol es un negocio implacable de resultados, y si Slot no puede detener la caída de su equipo, poniendo así en riesgo la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada, su posición se volverá insostenible. El dinero hace que el mundo gire y la responsabilidad siempre recae en el entrenador.

    Aún no hemos llegado al punto de no retorno. Los rumores sobre posibles reemplazos ya están circulando, pero todavía hay tiempo para que Slot rescate la temporada con una buena racha de resultados -y actuaciones- entre ahora y el cambio de año.

    Sin embargo, la unidad en todos los niveles es absolutamente imperativa y, como vimos en Anfield el sábado, algunos aficionados están empezando a perder la fe. Ahora, más que en cualquier otro momento de la primera temporada de Slot en Liverpool, el mantra del club 'You'll Never Walk Alone' está siendo puesto a prueba.

