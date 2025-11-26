¿Cuánto debe empeorar la temporada del Liverpool antes de que Arne Slot sea despedido?

Uno puede entender la necesidad imperiosa de Liverpool por ver los frutos del tiempo, dinero y paciencia que han invertido en Isak, pero solo tiene sentido alinearlo si es capaz de contribuir. Liverpool ya tiene suficientes jugadores que no están rindiendo, por lo que no necesitan cargar con uno más.

El mensaje que se envía también es terrible. Solo se puede imaginar la frustración de Ekitike al enterarse de que un Isak inmóvil sería titular en su lugar. Por supuesto, Joe Gomez probablemente se sintió igual de agraviado el sábado por la tarde.

Con los dúos plagados de lesiones Conor Bradley y Jeremie Frimpong ambos indisponibles, se presumía que el versátil Gomez sería el encargado de cubrir el puesto de lateral derecho, sobre todo porque eso permitiría a Dominik Szoboszlai, el mejor jugador de Liverpool esta temporada por mucho, jugar en su posición preferida en el centro del campo.

Sin embargo, una vez más se pidió al húngaro que jugara en defensa, mientras Gomez pasó toda la tarde en el banquillo. En consecuencia, el tiempo total de juego de Gomez en la Premier League esta temporada sigue siendo de 43 minutos repartidos en cuatro partidos, lo cual es asombroso a la luz de las consistentemente calamitosas actuaciones de Ibrahima Konate.

Slot hizo alusión a los problemas de forma física a largo plazo de Gomez el viernes. "Creo que solo ha jugado 90 minutos dos veces en todo el año", dijo el exentrenador del Feyenoord. "Si queremos mantenerlo disponible por más tiempo, tal vez sea un riesgo jugarlo siete veces en 22 días."

Definitivamente lo sería, pero el punto es que Gomez apenas está jugando y necesitamos saber por qué. O el internacional inglés ya no puede lidiar con las exigencias del fútbol de la Premier League o Slot simplemente no siente que sea lo suficientemente bueno para jugar por delante del cada vez más propenso a cometer errores Konate, quien regaló a Forest el córner del que abrieron el marcador el sábado con un toque horrible sin presión significativa alguna.

Por supuesto, el hecho de que regalar un córner sea hoy en día similar a regalar un gol es otro gran problema para Slot.