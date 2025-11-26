¿Cuánto debe empeorar la temporada del Liverpool antes de que Arne Slot sea despedido?

No se puede negar que Slot está bajo presión. Después de recibir tanto dinero para gastar durante el verano, este es ahora su equipo y, incluso teniendo en cuenta las lesiones, está rindiendo horriblemente. Además, los jugadores no solo parecen perdidos, también están ominosamente apáticos, mostrando poco del espíritu de lucha que vimos la temporada pasada.
La manera en que Nico Williams pasó por Alexis Mac Allister en la preparación del segundo gol de Forest fue realmente alarmante, ya que fue sintomático de cómo los Rojos constantemente están saliendo derrotados en los duelos por todo el campo en las últimas semanas y meses.
Por supuesto, como la valiente revelación de Andy Robertson tras la clasificación de Escocia para la Copa del Mundo subrayó tan conmovedoramente, nosotros, desde fuera, no tenemos una idea real de cuán gravemente está afectando a sus compañeros de equipo la muerte de Diogo Jota, y Van Dijk indicó antes de que Liverpool entrara en caída libre completa que esta siempre iba a ser una temporada difícil para un equipo no solo en transición sino también todavía de luto.
Al mismo tiempo, el capitán reconoció que los jugadores no solo están defraudándose a sí mismos en este momento, sino también a su entrenador. Estrellas como Mohamed Salah pueden estar luchando por encontrar su mejor forma, pero es la caída general en la intensidad de trabajo lo que realmente es inquietante y perjudicial.
"Te miras a ti mismo primero y luego ayudas a los demás," dijo Van Dijk. "Te ayudas unos a otros a salir de este lío porque en este momento es un lío - eso es un hecho."
Lo que es igualmente indiscutible es que el fútbol es un negocio implacable de resultados, y si Slot no puede detener la caída de su equipo, poniendo así en riesgo la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada, su posición se volverá insostenible. El dinero hace que el mundo gire y la responsabilidad siempre recae en el entrenador.
Aún no hemos llegado al punto de no retorno. Los rumores sobre posibles reemplazos ya están circulando, pero todavía hay tiempo para que Slot rescate la temporada con una buena racha de resultados -y actuaciones- entre ahora y el cambio de año.
Sin embargo, la unidad en todos los niveles es absolutamente imperativa y, como vimos en Anfield el sábado, algunos aficionados están empezando a perder la fe. Ahora, más que en cualquier otro momento de la primera temporada de Slot en Liverpool, el mantra del club 'You'll Never Walk Alone' está siendo puesto a prueba.