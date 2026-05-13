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¿Cuánto costaría Kylian Mbappé? Se necesitarían 400 millones de euros para fichar a la estrella del Real Madrid, cuyo valor de marca rivaliza con el de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo
El astronómico coste de una salida sin precedentes
Según el Dr. Rob Wilson, experto en finanzas deportivas, cualquier acuerdo para sacar a Mbappé del Real Madrid exigiría un compromiso financiero colosal. En declaraciones a GamblingArabia.com, Wilson explicó que, pese a que Mbappé fichó como agente libre, la inversión total de los blancos hace imposible una salida barata.
«Para que el Real Madrid se plantee traspasarlo, la relación entre el club y el jugador tendría que deteriorarse aún más», afirmó. «Mbappé es uno de los activos futbolísticos más valiosos y, por tanto, más caros del mundo. Llegó como agente libre, pero el Real se comprometió a gastar cerca de 300 millones de euros a lo largo de su contrato, incluyendo prima de fichaje, fidelidad y derechos de imagen».
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Un paquete de 400 millones de euros para revolucionar el mercado
Solo el precio del traspaso podría batir los récords actuales. Wilson asegura que Florentino Pérez pediría más de los 222 millones que el PSG pagó por Neymar. Con los altos salarios del jugador, pocos clubes podrían asumir la operación.
«Se necesitaría una suma considerable para que el Real Madrid se planteara venderlo este verano», afirmó Wilson. «De hecho, el club blanco podría esperar una cifra superior a la que el París Saint-Germain pagó al Barcelona por Neymar, y así establecer un nuevo récord mundial. Si se suman su salario y otros conceptos, el paquete total rondaría los 350 millones de euros (411,9 millones de dólares) como mínimo, lo que convierte a Arabia Saudí en el destino más probable. Esto ocurre mientras expertos y aficionados se preguntan si fichar al delantero fue la decisión correcta tras dos temporadas sin un título importante.
El cuadro de la marca Messi y Ronaldo
Mbappé destaca entre los delanteros por su gran valor comercial. Como Messi y Cristiano Ronaldo, es una marca de lujo global. Por eso el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) podría batir sus récords de traspaso: el francés encaja en su estrategia de visibilidad de cara al Mundial 2034.
Wilson añade: «Su marca fuera del campo convierte cualquier oferta en algo valioso más allá del fútbol, igual que sucede con Messi o Ronaldo. Mbappé no es solo un delantero; es una marca deportiva de lujo global con patrocinadores como Nike o EA Sports, y un atractivo transversal que pocas superestrellas han logrado. Si se mudara a Oriente Medio, su marca se alinearía con sus vínculos en África, sobre todo en el norte, y con su audiencia global de jóvenes, base que antes potenció al PSG y ahora al Real Madrid».
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La presión tóxica y la reacción de los aficionados
Aunque la situación empresarial sigue siendo compleja, el ambiente en las gradas de Madrid se vuelve cada vez más tenso. El proyecto de Mbappé buscaba realzar el prestigio del club, pero los desequilibrios tácticos que afectan a jugadores como Vinicius Junior y Jude Bellingham han provocado un desastre de relaciones públicas y protestas históricas en redes por parte de la afición.
«Además, hay un factor político: si la afición lo ve como una fuerza disruptiva, un jugador por encima del club, la presión sobre él y la directiva se volverá tóxica», advirtió Wilson. La prueba es una petición en línea que pide su salida y ya supera las 70 millones de firmas. Si el francés no cambia su dinámica en el campo, la decepción podría obligar al club a plantearse una opción que hace un año parecía impensable.