Según Football Insider, Manchester United ha acelerado su estrategia de fichajes y apunta a Fernandes para reforzar el centro del campo. El equipo de Carrick renunció a la puja por Anderson, del Nottingham Forest, al considerar excesivas sus pretensiones económicas.

El cuerpo técnico insiste en un centrocampista de gran talento que acompañe a la futura estrella del Atalanta, Ederson, en un mediocampo renovado. Los responsables del United confían en que la delicada situación contractual del equipo del London Stadium les permita fichar a su principal objetivo por mucho menos de lo presupuestado.