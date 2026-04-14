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«Cuanto antes, mejor»: Manuel Neuer confirma que pronto decidirá su futuro en el Bayern de Múnich, ante la posibilidad de retirarse
Neuer busca aclarar su futuro
El veterano guardameta, figura clave del gigante bávaro, habló sobre su situación antes del decisivo partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.
«Cuanto antes, mejor, también para mí», respondió a los periodistas al ser preguntado por sus planes de futuro.
A sus 40 años, Neuer se acerca al final de una carrera legendaria en la que ha redefinido el papel del portero moderno. A pesar de su edad, su importancia para el equipo no ha disminuido, pero el internacional alemán sabe que debe alcanzarse una resolución para todas las partes implicadas. «No creo que tarde mucho en armarme de valor y decidir. Luego hablaré con el club», añadió.
- AFP
Los directivos del Bayern, dispuestos a renovar
El Bayern quiere retener a su capitán. Según algunos medios, le ofrecería prorrogar un año su contrato si se siente físicamente capaz de competir al máximo nivel una temporada más.
El portero ha repetido que debe «escuchar a su cuerpo» antes de comprometerse.
El club negocia, pero la decisión es suya. El exjugador del Schalke ha cuidado al detalle su recuperación y ya avisó que se retiraría en lo más alto si las circunstancias lo permiten.
Los títulos no son el factor decisivo
A pesar de lo que está en juego en la Liga de Campeones, Neuer afirmó que su decisión no dependerá de si el Bayern gana títulos esta temporada. «No condiciono mi futuro a los títulos», dijo el martes. «Pero preferiría ganarlo todo. Sabemos que podemos lograr mucho con esta plantilla, este equipo y la energía que nos mueve. Estamos trabajando duro para ello».
Ganar una tercera Liga de Campeones le motiva, pero su decisión dependerá sobre todo de su estado físico y mental, no de los trofeos que consiga el equipo.
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Ventaja del Bayern frente al Real Madrid
Neuer se mostró confiado antes del partido de vuelta contra el Real Madrid. Tras ganar 2-1 en Madrid, cree que el Bayern parte con ligera ventaja en Múnich. «La afición está que arde y el equipo también», afirmó el capitán.
Sin embargo, reconoce la calidad del rival: «Hemos visto muchas veces lo que puede hacer el Real Madrid. En un buen día pueden ganar a cualquier equipo del mundo, pero nosotros también podemos hacerlo», concluyó.