El Allianz Arena no contó con su estrella Kane debido a una lesión en la pantorrilla. No fue incluido en la convocatoria del Bayern para el partido que ganaron por 4-1 al Mönchengladbach. Aunque los primeros informes sugerían que el jugador de 31 años simplemente descansaba por precaución, la situación cambió tras el pitido final.

El prolífico delantero está luchando por recuperarse, lo que ha puesto en duda su participación en la competición europea. A pesar de su dominio en la liga nacional, la falta de claridad sobre el máximo goleador de la Bundesliga ha suscitado preocupación entre los aficionados del Bayern.