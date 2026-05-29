¿Cuándo se darán a conocer las convocatorias definitivas para el Mundial de 2026? Explicación de las normas, fechas y límites clave de la FIFA

Las selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 deben presentar sus plantillas definitivas de 26 jugadores antes del lunes 1 de junio. Aunque algunas federaciones pueden anunciar sus convocatorias antes, ese es el plazo oficial ante el organismo rector del fútbol mundial.

LaFIFA publicará las listas definitivas de los 48 equipos el martes 2 de junio; hasta entonces, los anuncios de las federaciones estarán sujetos a verificación. Cada selección puede convocar entre 23 y 26 jugadores, con al menos tres porteros, manteniendo el formato ampliado del ciclo anterior.