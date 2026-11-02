Hackney, natural del noreste de Inglaterra, llevaba varios meses despertando el interés de distintos clubes antes de completar su millonario traspaso a Merseyside. Brilló en la segunda categoría del fútbol inglés y esperaba ascender a la Premier League con el club de su infancia.

Una lesión inoportuna le impidió tener el impacto deseado en la lucha del Middlesbrough por el ascenso en la temporada 2025-26. Jugó 20 minutos tras salir desde el banquillo y acabó entre lágrimas después de la dolorosa derrota ante el Hull City en la final del play-off disputada en el estadio de Wembley.

Tras quedarse el Middlesbrough sin el ascenso de la forma más dolorosa, estaba claro que Hackney abandonaría el Riverside Stadium en el último mercado de fichajes. Varios clubes lo tenían en sus respectivas listas de posibles fichajes, pero el Everton acabó imponiéndose en la pugna por su codiciado fichaje.

El talentoso creador de juego se ha incorporado de forma gradual a la Premier League, donde su única titularidad llegó ante el Crystal Palace el 22 de agosto. Desde entonces ha disputado seis partidos saliendo desde el banquillo. Eso sí, estrenó su cuenta goleadora con el Everton en la victoria por 3-1 ante el Newcastle en la Carabao Cup, con la que el equipo de David Moyes se aseguró una plaza en los cuartos de final de la competición.