Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Yan DiomandeGetty Images

Traducido por

¿Cuándo se cierra el mercado de fichajes en Inglaterra, España, Francia, Alemania y Arabia Saudí?

Fichajes
Serie A
Ligue 1
Primera División
Bundesliga
Premier League

El mercado de fichajes de verano en Italia abrió hoy, lunes 29 de junio, y cerrará el martes 1 de septiembre a las 20:00 horas para la Serie A, B y C. Otras ligas tienen plazos distintos.

  • LAS 5 MEJORES LIGAS DE EUROPA

    ¿Cómo funciona en las otras cinco grandes ligas? La Premier League cerrará el mercado a las 24:00 (hora italiana; en el Reino Unido serán las 23:00). La Liga española cierra a las 24:00. La Ligue 1 y la Bundesliga cierran el 1 de septiembre: a las 20:00 y a las 24:00, respectivamente.


    • Anuncios

  • TODAS LAS FECHAS

    A continuación, las fechas y horarios de inicio y cierre del mercado de fichajes de verano en las principales ligas europeas y en Arabia Saudí, que en los últimos años se ha convertido en un factor importante para varios clubes europeos:


    Del lunes 29 de junio al martes 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 h – Serie A (Italia)

    Del miércoles 1 de julio al martes 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 h – Bundesliga (Alemania)

    Del miércoles 1 de julio al martes 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 horas – Ligue 1 (Francia)

    Del 1 de julio al 1 de septiembre de 2026, hasta las 23:59 h – La Liga (España)

    Del lunes 15 de junio al martes 1 de septiembre de 2026, a las 23:59 – Premier League (Inglaterra)

    Del 22 de julio al 12 de octubre de 2026 – Saudi Pro League (Arabia Saudí)