El mercado de fichajes de verano en Italia abrió hoy, lunes 29 de junio, y cerrará el martes 1 de septiembre a las 20:00 horas para la Serie A, B y C. Otras ligas tienen plazos distintos.
Traducido por
¿Cuándo se cierra el mercado de fichajes en Inglaterra, España, Francia, Alemania y Arabia Saudí?
LAS 5 MEJORES LIGAS DE EUROPA
¿Cómo funciona en las otras cinco grandes ligas? La Premier League cerrará el mercado a las 24:00 (hora italiana; en el Reino Unido serán las 23:00). La Liga española cierra a las 24:00. La Ligue 1 y la Bundesliga cierran el 1 de septiembre: a las 20:00 y a las 24:00, respectivamente.
TODAS LAS FECHAS
A continuación, las fechas y horarios de inicio y cierre del mercado de fichajes de verano en las principales ligas europeas y en Arabia Saudí, que en los últimos años se ha convertido en un factor importante para varios clubes europeos:
Del lunes 29 de junio al martes 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 h – Serie A (Italia)
Del miércoles 1 de julio al martes 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 h – Bundesliga (Alemania)
Del miércoles 1 de julio al martes 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 horas – Ligue 1 (Francia)
Del 1 de julio al 1 de septiembre de 2026, hasta las 23:59 h – La Liga (España)
Del lunes 15 de junio al martes 1 de septiembre de 2026, a las 23:59 – Premier League (Inglaterra)
Del 22 de julio al 12 de octubre de 2026 – Saudi Pro League (Arabia Saudí)