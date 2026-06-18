«Cuando se buscan goles, se necesita a Cristiano»: Roberto Martínez defiende la decisión de mantener a Ronaldo en el campo durante el empate de Portugal ante la República Democrática del Congo en el Mundial, a pesar de que CR7 solo tuvo 25 toques de balón

A sus 41 años y 132 días, Ronaldo se convirtió en el jugador de campo más veterano en un Mundial, pero su impacto fue nulo. El astro del Al-Nassr apenas intervino ante la República Democrática del Congo, mientras que Messi firmaba un hat-trick frente a Argelia el día anterior.

Opta señala que apenas realizó 25 toques en los 90 minutos, su peor marca en un gran torneo. Además, el 0-0 en Houston extiende a 10 partidos su racha sin marcar, con 33 disparos y 11 tiros a puerta.