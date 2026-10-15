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Cuándo podría convertirse el «sensacional» Jude Bellingham en el mejor jugador de la historia de Inglaterra: el exjugador del Real Madrid y de la selección inglesa Michael Owen coincide con la valoración de Roy Keane
De Birmingham al Bernabéu pasando por Dortmund
Bellingham ya es una superestrella mundial y dio sus primeros pasos por ese camino cuando irrumpió en el primer equipo del Birmingham City con 16 años. El Birmingham City retiró su dorsal 22 al autorizar su traspaso al Borussia Dortmund en 2020.
Durante tres temporadas en Alemania, su cotización siguió subiendo de forma espectacular, lo que llevó al Real Madrid a pagar una cifra de nueve dígitos por su traspaso en el verano de 2023. Disfrutó de los títulos de Liga y Champions League en su primera temporada como «galáctico» en el Santiago Bernabéu.
Fue entonces cuando se empezó a hablar del Balón de Oro, ya que se consideraba que Bellingham, por su energía inagotable y su olfato goleador, reunía todos los atributos necesarios para ser reconocido como el mejor jugador del planeta.
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Keane cree que Bellingham está destinado a ser uno de los grandes.
Desde entonces ha sufrido problemas de lesiones, pero sus siete goles en el Mundial de 2026 devolvieron con fuerza al natural de las Midlands Occidentales al primer plano mundial. Antes ya había protagonizado para su selección un momento icónico con su «¿quién si no?» en la Eurocopa de 2024.
No cabe duda de que Bellingham se ha convertido en una figura decisiva para el Real Madrid e Inglaterra, y de que acepta la presión en lugar de rehuirla. Quiere ser el centro de atención y demostrar su talento bajo los focos más intensos del deporte.
Keane cree que está llamado a ser uno de los grandes, y la leyenda del Manchester United sabe bien lo que supone dominar el centro del campo y ganar títulos. Está convencido de que Bellingham llegará a lo más alto y se consolidará entre los inmortales.
¿Cuándo se convertirá Bellingham en el mejor jugador de la historia de Inglaterra?
Preguntado si comparte esa opinión, Owen, ganador del Balón de Oro, que habló en exclusiva con GOAL gracias a la casa de apuestas deportivas Tonybet, respondió: «Es sensacional, ¿verdad? Sin duda. Tiene algo muy especial: su físico, su capacidad para correr, su habilidad y su mentalidad».
«Está a la altura en las grandes citas. Marca goles, goles importantes. Tiene mucha clase. Y está jugando de forma constante al más alto nivel, así que eso le mantendrá ahí».
«No podría estar en desacuerdo. Creo que en la plantilla actual tenemos a dos de los mejores de todos los tiempos: [Harry] Kane y Bellingham. Y, en cuanto a la calidad de Bellingham, es sencillamente un jugador brillante».
«Es un jugador que gana partidos, que cambia los encuentros. Y, si sigue como hasta ahora, no discrepo de Roy Keane. Creo que dentro de cinco o seis años podríamos estar hablando del jugador más influyente, más talentoso o incluso el mejor de la historia de Inglaterra. Es posible, sí».
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Kane también aspira a ser el mejor de la historia de Inglaterra
Con figuras como Bobby Moore, David Beckham, Bobby Charlton y Wayne Rooney dominando hasta ahora los debates sobre el mejor futbolista de la historia de Inglaterra, ese título podría cambiar de manos un par de veces en un futuro no muy lejano.
El capitán Kane, un prolífico goleador, ha elevado a 91 su cuenta de goles con la selección y está a un partido de batir el récord de internacionalidades de Peter Shilton. Podría ser considerado el mejor futbolista de la historia de Inglaterra, pero ese título podría acabar en manos de Bellingham, que ya ha representado a su país en 60 ocasiones y confía en que se puedan conquistar grandes títulos que hagan que el fútbol «vuelva a casa» por primera vez desde 1966.
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