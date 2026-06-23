«¡Cuando Leo se pone en marcha, todos se ponen en marcha!» La comprometida actuación de Lionel Messi en el Mundial contra Austria encantó a Lionel Scaloni

Tras el partido, Scaloni destacó la influencia de Messi en todo el equipo y el optimismo de cara a la defensa del título.

«Cuando Leo se pone en marcha, todos se ponen en marcha; eso dice mucho del equipo», explicó Scaloni, según TyC Sports. «Incluso en apuros, él trabajó, recuperó el balón, marcó y se entregó al máximo. Es impresionante. No sé qué más decir.

La gente se emociona al ver al equipo, cómo compite y se divierte. Hay muchos equipos que pueden ser campeones y van a competir. Los grandes ganarán, nosotros estaremos en la lucha, pero será duro para todos».