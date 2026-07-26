En su canal de YouTube, Romano explicó que el Arsenal quiere fichar a Bruno Guimaraes y que Mikel Arteta lo considera prioritario. «El Arsenal quiere a Bruno. Mikel Arteta lo ve como una prioridad absoluta. Se espera que el Arsenal retome las negociaciones directas con el Newcastle la semana que viene», afirmó. «Arteta presiona para ficharlo porque lo ve como el centrocampista ideal para el proyecto del Arsenal».

Sobre la postura del jugador, añadió: «Ya hay acuerdo personal con el Arsenal; todo depende de que los clubes se pongan de acuerdo».

Concluyó: «El Arsenal no se da por vencido y está dispuesto a ir a por Bruno con todas sus fuerzas; será un momento crucial para la negociación».



