¿Cuándo empezará el Mundial para Neymar? Nueva actualización sobre la lesión de la estrella brasileña mientras el equipo de Carlo Ancelotti se prepara para enfrentar a Marruecos

En la rueda de prensa previa al partido contra Marruecos, Ancelotti informó sobre la recuperación de Neymar y explicó por qué decidió no sustituirlo en la lista del Mundial pese a poder convocar a otro jugador.

«Neymar está trabajando muy duro para recuperarse lo antes posible», declaró Ancelotti en rueda de prensa. «La expectativa es que pueda reincorporarse al grupo [de entrenamiento] la semana que viene.

Lo convocamos no solo por su gran calidad técnica, sino también por su experiencia y por el ejemplo que representa para los jugadores más jóvenes del equipo».