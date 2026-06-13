Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
هدف سعيد العويران التاريخيai - Gemini (Kooora Only)
GOAL

Traducido por

Cuando el mundo contuvo la respiración... ¿Cómo estuvo a punto el «Maradona saudí» de hacerse con el trono del gol del siglo?

FEATURES
Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
M. Pochettino
Bélgica
Belgium
Arabia Saudí
Uruguay
EE. UU.
Argentina
Bélgica

Una imagen histórica e inolvidable del Mundial

En la historia de la Copa del Mundo, algunos goles quedan como cifras, mientras otros perduran porque cambiaron la imagen de sus autores.

Mientras el argentino Diego Maradona atesora su legendario tanto ante Inglaterra en 1986, solo ocho años después llegó otro gol que dejó al mundo boquiabierto ante un jugador saudí.

Ese jugador era Saeed Al-Owairan, y ese gol fue contra Bélgica en el Mundial de 1994, un tanto que le valió el apodo de «Maradona árabe» y que casi eclipsó a una de las jugadas más famosas de la historia del fútbol.

  • FBL-US-WC1994-SAUDI ARABIA-BELGIUMAFP

    Gol histórico

    La selección saudí llegó a la fase final del Mundial de 1994 en Estados Unidos, en lo que suponía su primera participación en la historia de la competición, con unas expectativas modestas por parte de la mayoría de los seguidores.

    Cayeron 1-2 ante Holanda en el debut y, para mantener vivas sus esperanzas, necesitaban un resultado positivo contra Bélgica.

    Nadie esperaba que, en el minuto 5, ocurriera uno de los momentos más grandiosos de la Copa del Mundo.

    En el minuto 5 del partido entre Arabia Saudí y Bélgica, el 29 de junio de 1994, Saeed Al-Owairan controló el balón en su propio campo.

    Nadie imaginaba que ese momento quedaría grabado en la memoria del fútbol por décadas.

    Al-Owairan controló el balón cerca del círculo central y arrancó a toda velocidad, superando rivales hasta entrar al área entre intentos desesperados de frenarlo.

    Tras una carrera de más de 70 metros en la que dejó atrás a varios defensas, definió con calma ante el portero y firmó un gol para la historia.

    • Anuncios

  • Cuando el mundo se detuvo para mirar

    El gol no solo fue importante para los saudíes, sino que al día siguiente acaparó la prensa internacional.

    Diarios de Europa y Estados Unidos hablaron del desconocido delantero saudí y, enseguida, compararon su acción con el mítico gol de Maradona a Inglaterra.

    El parecido era tan evidente que dejó boquiabiertos a los espectadores: una larga carrera desde el centro del campo, varios regates, una capacidad asombrosa para mantener la posesión bajo presión y, finalmente, el toque final que culminó la jugada.

    Desde entonces se le conoce como el «Maradona árabe», apodo que aún conserva.



  • WC94-SAUDI ARABIA-BELGIUMAFP

    Más que un simple objetivo

    El gol, más que bonito, valió una victoria histórica: Arabia Saudí venció 1-0 a Bélgica y mantuvo vivas sus opciones de pasar a la siguiente ronda.

    Después vencieron 2-1 a Marruecos y, con seis puntos, lideraron su grupo por encima de Holanda, Bélgica y Marruecos.

    Así, Arabia Saudí se convirtió en la primera selección árabe asiática en liderar su grupo en un Mundial y alcanzó los octavos de final, logro que aún no se ha repetido.

  • Belgian defender Philippe Albert (4) tries to blocAFP

    Competencia directa con Maradona

    Con los años, el gol de Al-Owairan se mantuvo en la memoria. En 2002, la FIFA realizó una encuesta para elegir el tanto más bonito de la Copa del Mundo, y el de Saeed Al-Owairan fue uno de los candidatos.

    Lee también: Más que un torneo, el Mundial de 2026 marca el futuro de Arabia Saudí.

    El tanto de Maradona ante Inglaterra ganó con amplia ventaja, pero el de la estrella saudí permaneció en la lista de élite que se menciona al recordar los goles más bellos del torneo.

    Varias instituciones deportivas internacionales lo incluyen entre los mejores goles de la historia de los Mundiales.

World Cup
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU