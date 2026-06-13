Cuando el mundo contuvo la respiración... ¿Cómo estuvo a punto el «Maradona saudí» de hacerse con el trono del gol del siglo?

En la historia de la Copa del Mundo, algunos goles quedan como cifras, mientras otros perduran porque cambiaron la imagen de sus autores.
Mientras el argentino Diego Maradona atesora su legendario tanto ante Inglaterra en 1986, solo ocho años después llegó otro gol que dejó al mundo boquiabierto ante un jugador saudí.
Ese jugador era Saeed Al-Owairan, y ese gol fue contra Bélgica en el Mundial de 1994, un tanto que le valió el apodo de «Maradona árabe» y que casi eclipsó a una de las jugadas más famosas de la historia del fútbol.