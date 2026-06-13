Cuando el mundo contuvo la respiración... ¿Cómo estuvo a punto el «Maradona saudí» de hacerse con el trono del gol del siglo?

La selección saudí llegó a la fase final del Mundial de 1994 en Estados Unidos, en lo que suponía su primera participación en la historia de la competición, con unas expectativas modestas por parte de la mayoría de los seguidores.

Cayeron 1-2 ante Holanda en el debut y, para mantener vivas sus esperanzas, necesitaban un resultado positivo contra Bélgica.

Nadie esperaba que, en el minuto 5, ocurriera uno de los momentos más grandiosos de la Copa del Mundo.

En el minuto 5 del partido entre Arabia Saudí y Bélgica, el 29 de junio de 1994, Saeed Al-Owairan controló el balón en su propio campo.

Nadie imaginaba que ese momento quedaría grabado en la memoria del fútbol por décadas.

Al-Owairan controló el balón cerca del círculo central y arrancó a toda velocidad, superando rivales hasta entrar al área entre intentos desesperados de frenarlo.

Tras una carrera de más de 70 metros en la que dejó atrás a varios defensas, definió con calma ante el portero y firmó un gol para la historia.