En la previa del partido de entresemana, Flick confirmó su intención de integrar poco a poco a su nuevo jugador franquicia. «El plan es que juegue unos minutos», dijo el entrenador a los periodistas sobre el inminente debut de Rodri en el Camp Nou.

El técnico del Barcelona subrayó el control que aportará la exestrella del City.

«También tenemos a Marc Bernal en esa posición. Rodri tiene más experiencia; es el líder claro», explicó Flick. «Junto a Pedri, nos permitirá controlar el balón y al rival. Eso es muy importante. Perdimos la posesión contra el Elche. Rodri es uno de los mejores. Disfrutaremos teniéndolos juntos».

Al abordar la ausencia de Gavi, Flick ofreció una actualización tranquilizadora sobre los plazos de recuperación del joven. «Está bien, mucho mejor que después del partido», afirmó. «Tenemos que esperar una semana para que vuelva».



