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¿Cuándo debutará Jesse Lingard con el Corinthians? Últimas noticias sobre la «humilde» exestrella del Manchester United, que busca impresionar al exseleccionador de Brasil Dorival Júnior
Dejando huella en São Paulo
Desde su llegada al centro de entrenamiento Joaquim Grava a principios de marzo, Lingard se ha sometido a un intenso programa de preparación física de 29 días para recuperar su forma competitiva. El veterano centrocampista fichó por el gigante brasileño con un contrato de corta duración hasta finales de año, con opción a 12 meses más, tras su salida del FC Seúl en enero. A pesar de su ilustre trayectoria, el personal del club ha quedado impresionado por su compromiso a la hora de adaptarse a la cultura futbolística local. Su integración en la plantilla ha sido perfecta, y el cuerpo técnico confía ahora en que está físicamente preparado para contribuir a los esfuerzos del primer equipo.
- AFP
Un enfoque «humilde» de la formación
Según ESPN, el exjugador del United ha demostrado ser un profesional comprometido que está intentando adaptarse lo antes posible para estar disponible para la convocatoria, y algunas fuentes describen su personalidad como «humilde» y «muy fácil de tratar». Al parecer, Lingard ya se ha ganado el respeto del exseleccionador de Brasil Dorival Junior y de su cuerpo técnico.
El mal comienzo del Corinthians en la temporada 2026
Las expectativas en torno al debut de Lingard son altas, ya que el Corinthians se encuentra actualmente en una modesta 11.ª posición en la Serie A brasileña. Con solo 10 puntos en sus ocho primeros partidos —dos victorias, cuatro empates y dos derrotas—, el equipo ha adolecido de falta de creatividad en el último tercio del campo. El Corinthians considera que la incorporación de un jugador con la trayectoria europea de Lingard es un paso crucial para dotar a la plantilla de la experiencia de alto nivel que tanto necesita.
- AFP
La prueba de fuego del Maracaná
Lingard podría debutar en el Maracaná contra el Fluminense el 1 de abril, dando inicio a una racha decisiva que incluye un partido en casa contra el Internacional el 5 de abril y un desplazamiento a Buenos Aires para enfrentarse al Club Atlético Platense en la Copa Libertadores el 9 de abril. Este apretado calendario supondrá la prueba definitiva de la preparación física y la versatilidad táctica del inglés, que busca asegurarse un futuro a largo plazo bajo las órdenes de Dorival.