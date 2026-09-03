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¿Cuándo debutará Bradley Barcola con el Liverpool? Andoni Iraola ofrece una actualización sobre su estado físico tras asegurarse a un extremo de 123 millones de libras procedente del PSG
El fichaje de 123 millones de libras
Liverpool puso por fin fin a un largo culebrón del mercado de fichajes veraniego al cerrar la incorporación de Barcola procedente del PSG por unos asombrosos 123 millones de libras justo antes del cierre de mercado. La enorme inversión llega mientras el nuevo entrenador, Iraola, busca su primera victoria oficial, después de haber comenzado su etapa en el banquillo del Liverpool con empates consecutivos ante Newcastle y Nottingham Forest.
Pese al elevado precio, el ritmo de competición sigue siendo una ligera preocupación. El extremo francés de 23 años fue apartado en el PSG, sin entrar en ninguna convocatoria esta temporada y sin disputar un solo minuto durante su pretemporada. Sin embargo, ahora está en disposición de participar en el viaje del viernes a Portman Road.
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Iraola elogia el fichaje «prioritario»
En declaraciones a los medios, Iraola no pudo ocultar su satisfacción por haber cerrado el fichaje de su principal objetivo ofensivo. "Estamos muy contentos con Bradley", dijo el español. "Era nuestra prioridad, por así decirlo, fichar a un jugador muy, muy bueno en esa posición".
Al técnico del Liverpool le impresionó especialmente el deseo del delantero de sumarse al proyecto, y añadió: "Ha llegado con la mentalidad adecuada. Me gustó que quisiera mucho al Liverpool. Simplemente quería venir aquí y creo que esa es una buena primera señal, además del jugador que es y de las cosas que ha ganado".
Al referirse al estado físico del extremo, Iraola confirmó que es muy probable que debute en Ipswich. "Ha llegado con ganas de ayudarnos. Estoy muy contento con él y ha entrenado bien con nosotros", dijo. "Si hoy todo va bien en el entrenamiento, seguro que estará disponible para el partido de mañana".
Preguntado por si Barcola podría incluso ser titular en el partido, Iraola se mostró prudente pero optimista. "Lo veo en una buena situación. Ha entrenado con nosotros en los entrenamientos", añadió. "Es verdad que no ha tenido minutos en la pretemporada, pero ha estado entrenándose con normalidad con el grupo. Es una decisión que tenemos que tomar. Creo que está en una buena situación, pero tenemos que tener en cuenta que no ha tenido minutos".
Balance del mercado de verano
La llegada estrella de Barcola puso el broche a un intenso periodo de fichajes para el conjunto de Merseyside. Iraola expresó su satisfacción general con un mercado que también vio llegar al club a Jeremy Jacquet y Victor Munoz, mientras que Ronald Araujo aterrizó cedido desde el Barcelona, aunque algunos cuestionaron que el club no fichara a un centrocampista defensivo ni a un lateral derecho.
La llegada masiva de talento por bandas puede plantear retos inmediatos para los jóvenes talentos, y Iraola respondió con un rotundo "no" cuando le preguntaron por una actualización sobre el primer contrato profesional del joven de 18 años Rio Ngumoha.
Sin embargo, un gran impulso para la plantilla fue retener a Cody Gakpo, que atrajo el interés a última hora de Manchester City y Tottenham. "Era muy consciente de la situación en el mercado; estábamos hablando constantemente entre nosotros", declaró Iraola. "Ha entrenado muy bien y espero que le mantengamos al mismo nivel. Me alegro de conservar a Cody porque es un jugador valioso".
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Luces de la noche del viernes en Ipswich
Todas las miradas se centran ahora en Portman Road, donde el Liverpool busca poner en marcha su campaña ante el Ipswich. Sumar los tres puntos es fundamental para Iraola y así aliviar la presión inicial tras un arranque lento de la temporada doméstica.
Tanto si Barcola juega desde el pitido inicial como si entra desde el banquillo, su participación promete aportar una velocidad y una verticalidad muy necesarias a una delantera deseosa de encontrar su ritmo ganador.
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